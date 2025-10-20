「脳汁ドバドバやっ！」YouTube初のボードゲームに大苦戦！【貴島明日香】
貴島明日香 が、自身のYouTubeチャンネル 「あすかさんち。」 にて、ボードゲーム企画に挑戦しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_tY3adEI4vs ]
今回の動画では、モデルやタレントとしての華やかな姿とは一味違う、ゲームに夢中になる自然体の表情を披露。真剣に勝負へ挑む姿から、思わず笑いがこぼれるシーンまで、貴島明日香の等身大の魅力が詰まった内容になっています。
動画公開後には「たまに出る関西弁がいい！」「久々に見れたゲーマーぶり」といったファンからの声も寄せられ、注目を集めています。
YouTubeチャンネル「あすかさんち。」では、日常のリラックスした一面や趣味にまつわる企画を発信中。今後の更新にも期待が高まります。
ぜひ「あすかさんち。」で、貴島明日香が見せるボードゲームでの真剣勝負と笑顔あふれるひとときをご覧ください。
【貴島明日香】
・1996年2月15日生まれ
・BAILA レギュラーモデル
・3匹の愛猫（たいが・とわ・つき）と暮らしている
[Instagram](https://www.instagram.com/asuka_kijima/)
[TikTok](https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@asuka_kijima?is_from_webapp=1&sender_device=pc))
[YouTube](https://www.youtube.com/@asukasanchi)
[X](https://x.com/asuka_kijima)
[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/kijima-asuka/)
【弊社タレントに関するお問い合わせ先】
株式会社TRAPEZISTE
マネジメント部門
竹本亜美
電話：03-6721-0778
メール：info@trapeziste-creative.com
[公式ウェブサイト](http://trapeziste-creative.com)
[Instagram公式アカウント](https://www.instagram.com/trapeziste_official/)