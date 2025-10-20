Ragate（ラーゲイト）株式会社がサブスクリプション決済機能のサーバーレス開発支援実績を公開

Ragate株式会社

教育・人材領域で「学びと仕事を通して、人生を最高の物語へ。」というビジョンを掲げる株式会社インフラトップ様(https://infratop.jp/)は、生成AI市場における学習サービス「DMM 生成AI CAMP 学び放題」(https://generative-ai.web-camp.io/?gclid=Cj0KCQjwovPGBhDxARIsAFhgkwSaNzDLowOcwqEbqpheD6Qu5i1ShDZh3BLwY2hCPAYi1n1TvdZxGS8aAg6tEALw_wcB%23&gbraid=0AAAAADGpGgL4ZJ8whmnnwBjreexpDmBIg)の新たな事業基盤として、サブスクリプション決済機能を短期開発で実装しました。本プロジェクトは、既存ツールの利用不可という予期せぬ課題に直面する中、Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)が伴走支援を行い、2025年8月末に無事リリースを迎えました。

課題・背景

株式会社インフラトップ 磯本様（中央）、ラーゲイト株式会社久保（右）、柳澤（左）- サブスクリプションモデルを実現するための決済機能開発が急務だった- 予定していた決済ツールが利用不可となり急遽別方法での開発が求められた- マネタイズの機会損失を防ぐため、タイトな納期でのシステムリリースが必要だった

当初予定していた外部の決済ツールが急遽利用できなくなり、サブスクリプションモデルの実現が危ぶまれました。既に多くのユーザーが無料トライアルを利用している状況で、決済機能の遅延は機会損失につながる重大なリスクでした。社内の開発リソースは他事業に集中しており、緊急の解決策が必要とされました。

支援内容

- 既存の開発環境への深い理解に基づき、コミュニケーションコストを抑えて迅速な開発に着手- 事業方針の転換に伴う、開発途中のコンセプト変更にも柔軟かつ的確に対応- 決済システムを無事完成させ、「買い切り型」に続く事業の新たな収益の柱を構築

ラーゲイトは、インフラトップ様のビジネスとシステムへの深い理解を武器に、短期間での開発を開始。プロジェクト途中に発生した大幅なコンセプト変更にも即座に対応し、WBSによるスケジュール再提示やFigmaを活用した密な連携で要件変更を乗り越えました。最終的に、AWSサーバーレス技術を活用した決済システムを完成させ、予定通りリリースへ導きました。

「複数社を比較検討する時間的な猶予もありませんでしたし、何より『この状況を託せるのはラーゲイトさんしかいない』と、私の中では答えが決まっていました。」（磯本様）

お客様の声

インタビュー中の磯本様- ビジネスとシステムの双方を深く理解してくれていることが決め手になった- 大きいな方針転換にも事情を汲んで柔軟に対応してくれた- 会員数も順調に増えており、事業の新たな柱として大きな手ごたえを感じている

「複数社を比較検討する時間的余裕もなく、迷わずラーゲイトさんにお願いしました。開発途中の大幅な方針転換にも柔軟に対応いただき、難しい局面でも安心して任せられたのは大きかったです。結果として、新たな収益の柱が完成し、事業成長への手応えを強く感じています。」（磯本様）

今後の展望

迷わずラーゲイトへのお願いすることを決めたと語る磯本様

新たなサブスクリプションモデルの成功により、株式会社インフラトップ様は会員数増加に向けた施策を強化しています。今後もラーゲイトは、複雑なシステム課題や新機能追加に伴走し、変化の時代を共に乗り越えるパートナーとして「人生を最高の物語へ。」というビジョンの実現を支え続けます。

企業情報

