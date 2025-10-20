海風と笑顔に包まれた1日！入居者様限定「セーリング体験イベント」開催！

株式会社ジェイエーアメニティーハウス

神奈川県を中心に約2万2,000戸の賃貸アパート・マンションの管理・JA パーキングネットの運営を手がけ、入居率98.7％（※2025年9月末現在）を維持する株式会社ジェイエーアメニティーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：小野 忠久）は、2025年10月12日に特定非営利活動法人セイラビリティ江の島（以下：セイラビリティ江の島）協力のもと、入居者様限定イベントとして「セーリング体験イベント」を開催しました。

当日は天候にも恵まれ、参加者は海風を感じながら「ハンザ」と呼ばれるら小型ヨットの操船を楽しみ“海上での非日常”を満喫していただきました。

【詳細】

弊社は、入居者様との交流を深める取り組みとして、2025年10月12日（日）、セイラビリティ江の島の協力のもと「セーリング体験イベント」を開催いたしました。

本イベントは事前にお申し込みいただいた入居者様の中から、抽選で当選された20組40名が参加し、海上での爽快な時間を楽しんでいただきました。

当日は午前・午後それぞれ2部制の計4回で実施し「ハンザ」と呼ばれる小型ヨットに乗り、実際に操船を体験しました。

初めて「ハンザ」に乗船する方も多く、最初は緊張した様子でしたが、インストラクター指導のもと、徐々に笑顔が溢れ、風を受けて「ハンザ」が進む爽快感を味わっていただけたようでした。

参加者の皆様からは、「初めてのセーリングでしたが、丁寧に教えていただき安心して楽しめました」「海の景色と波の感触を体感でき、とても貴重な体験でした」といった声が寄せられ、笑顔が広がる一日となりました。

▲イベント当日の様子▲イベント当日の様子

弊社では、今後も入居者様との交流を深めるイベントを企画するとともに、顧客満足度の向上に努めてまいります。

【会社概要】

株式会社ジェイエーアメニティーハウス

本社住所：神奈川県平塚市八重咲町3-3

設立日：1999 年 10 月

資本金：1 億 1,000 万円

代表取締役社長：小野 忠久

事業内容：賃貸アパート・マンションの管理・運営、賃貸アパート・マンションの斡旋・仲介、

コインパーキングの管理・運営、 JA パーキングネットの管理・運営、売買事業、テナント事業建設事業

URL：https://www.ja-amenityhouse.co.jp

▼ＪＡ グループ神奈川が運営する賃貸物件の募集サイト「JA ホームネット」

https://www.ja-home.net/

▼ＪＡ グループ特化型月極駐車場ポータルサイト「JA パーキングネット」

https://www.ja-parking.net/

▼投資・収益物件情報専用サイト

https://www.ja-amenityhouse.net/

▼公式Instagram アカウント

https://www.instagram.com/ja_amenityhouse_official/

▼公式Xアカウント

https://twitter.com/ja_amenityhouse

▼公式Tik Tokアカウント

https://www.tiktok.com/@ja_amenityhouse_official

※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は各社の登録商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表日現在の情報となります。最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。