オンライン経済メディアNewsPicksにて番組を公開しました

ダイビル株式会社（社長：丸山 卓、本社：大阪市北区、以下「当社」）は、オンライン経済メディアNewsPicksの番組である「1on1 DEEP」および「New Insight」にて、当社スポンサードの番組コンテンツを2本公開しました。社長対談や本社オフィスを実際に巡りながら紹介するコンテンツを通し、当社の知られざるポイントや事業の今後の可能性、「出社したくなるオフィス」の全貌を紹介していますので、ぜひご視聴ください。

