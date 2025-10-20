ダイテック、新拠点「DAITEC　SAKAE SoftLab」オープンのお知らせ

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下ダイテック）は、技術開発と事業拡大のさらなる推進を目指し、２０２５年１１月４日（火）、名古屋市のランドマークエリアである中区栄に新拠点「DAITEC SAKAE SoftLab」をオープンいたします。

▲クリエイティブな雰囲気に包まれ、働く人の発想力とコミュニケーションが自然と高まるDAITEC SAKAE SoftLabの新オフィス

「DAITEC SAKAE SoftLab」は、開発専用部署の設置に加え、スタイリッシュで快適なクリエイティブ空間を実現。最先端のオフィス設備を備え、社員同士のスムーズなコミュニケーションと柔軟な働き方をサポートします。

新拠点を通じて、イノベーションの創出と共創の場として、業界内外への情報発信を積極的に行ってまいります。

なお、既存オフィスであるダイテック主税町ビルもこれまで通り稼働し、新たに誕生する「DAITEC SAKAE SoftLab」との２拠点体制がスタートします。両拠点が持つ強みを融合し、これまで以上に高度な開発力と付加価値の高いサービスを地域の皆さまにお届けできるよう、さらなる挑戦と成長を続けてまいります。

【新オフィス概要】

名 称 ： DAITEC SAKAE SoftLab

所 在 地 ： 愛知県名古屋市中区錦3丁目22-20 ダイテックサカエ 2・5-7 階

開 設 日 ： ２０２５年１１月４日（火）

主な設備 ： 開発専用スペース／100名収容ホール（展示会・セミナー等開催予定）

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング