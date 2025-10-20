唐津市で10月27日（月）「唐津スタートアップフォーラム」開催

SBプレイヤーズ株式会社



佐賀県唐津市（市長：峰 達郎、以下「唐津市」）が運営する唐津市DXイノベーションセンター（以下「KDIC」）は、2025年10月27日（月）に、スタートアップや起業を目指す方を対象としたイベント「唐津スタートアップフォーラム」を開催します。

本イベントは、唐津市が推進する「からつスタートアップ創出業務」の一環であり、ソフトバンク株式会社の子会社で、行政・地方公共団体向けソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）が、企画および運営を担当します。

唐津市は「挑戦の1歩目は唐津から」というコンセプトを掲げ、地域経済の活性化を目指してスタートアップや起業の支援を推進しており、2025年10月1日（水）には、唐津市が運営するKDICが「スタートアップ支援を中心とする新規事業創出の拠点」としてリニューアルしました。

当社は、唐津市が掲げるビジョンの実現に向けて、これまでに培った新規事業立ち上げのノウハウを活かし、起業家マインドを育むプログラムや、起業・新規事業の創出に挑戦する方々に向けた学びと交流の場を提供します。

その第一歩として、唐津市とともに本イベントを開催します。起業を志す方、地域から挑戦を始めたい方は、ぜひご参加ください。

■イベント概要- 日時：2025年10月27日（月）14:00～17:00- 会場：唐津市民交流プラザ 多目的ホール（佐賀県唐津市南城内1番1号 大手口センタービル「Otte」3階）- 主催：唐津市DXイノベーションセンター（唐津市役所 商工観光部 商工振興課）- 企画・運営：SBプレイヤーズ株式会社- 定員：現地参加先着順70名、オンライン参加 無制限（どちらも事前予約制）- 参加費：無料- 対象者：起業希望者、新規事業推進者、企業・自治体関係者 ほか- 開催形式：現地開催・オンライン配信（ハイブリッド形式）■プログラム- 唐津市スタートアップ注力宣言（唐津市長 峰 達郎氏）- 基調講演「未来をつくる最初の一歩を踏み出そう」登壇：伊藤 羊一氏（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長／スタートアップスタジオ「Musashino Valley」代表）- スタートアップ支援メニューの紹介- 個別相談会■申し込み方法

現地参加、オンライン参加ともに事前予約制です。

- 現地参加：https://kdic-forum2025-off-line.peatix.com/view

- オンライン参加：https://kdic-forum2025-on-line.peatix.com/view

※詳細は、唐津市DXイノベーションセンターHPのセミナー情報(https://karatsu-dx.jp/)よりご覧ください。

■佐賀県唐津市について

佐賀県北西部に位置する唐津市は、豊かな自然や歴史・文化に恵まれた人口約11万人の都市です。玄界灘に面した港町として発展し、唐津くんちや唐津焼などの伝統文化を現代に継承しています。港湾を核に水産・物流が発達する一方で、新たな事業の芽吹きも加速し地域の強みがさらに磨かれています。

佐賀県唐津市：https://www.city.karatsu.lg.jp/

■SBプレイヤーズ株式会社について

「ITで地域社会に活力を」を経営理念に、事業子会社を通じて地域活性化に貢献しています。公営競技のインターネット投票サービスの運営および投票券の販売（オッズ・パーク株式会社）、ふるさと納税ポータルサイトの運営および自治体向け運営業務の一括代行（株式会社さとふる）、環境制御システムを導入した先端施設での農業（株式会社たねまき）、テクノロジーによる環境価値の創出・販売支援（株式会社ステラーグリーン）を展開し、自治体や企業との連携により革新的で最適なサービスを提供します。

SBプレイヤーズ株式会社：https://www.softbankplayers.co.jp/

