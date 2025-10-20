スポーツ特化型SNS「SportsBank」にて、「第98回 横須賀市 春季空手道競技大会」配信開始！
株式会社Asian Bridge（所在地：東京都港区、代表取締役：小西 広恭）が開発、運営を行うスポーツ特化型SNS「SportsBank（スポーツバンク）」にて、2025年10月12日(日)に横須賀アリーナで開催された「第98回 横須賀市 春季空手道競技大会」全520試合の映像配信を開始いたしました！
SportsBankでは空手大会ならではの真剣勝負を、トーナメント表・大会情報とともに、臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。
選手たちの気迫あふれる形・組手を、是非SportsBankでご視聴ください！
ご視聴はこちら :
https://sports.banklives.com/contents/yokosuka_shimin_karate_98th
「第98回 横須賀市民体育館 空手道競技大会」概要
主催：横須賀市・横須賀市教育委員会
主管：横須賀市スポーツ協会・横須賀市空手道協会
日程：2025年10月12日（日） 9:30開会式
会場：横須賀アリーナ（メインアリーナ）
競技種目：
１）一般男子 個人形・個人組手〔Aクラス、Bクラス〕
個人形〔シニアクラス 40歳以上〕
個人組手〔シニアクラス 40歳以上〕
２）一般女子 個人形・個人組手
３）高校生女子 個人形・個人組手
３）高校生男子 個人形・個人組手
４）中学生 個人形〔男女別〕
個人組手〔男女別〕
５）小学生 個人形〔１年～６年の男女別〕
個人組手〔１年～６年の男女別〕
６）幼稚園 個人形〔男女別〕・個人組手〔男女別〕
大会詳細情報はこちら :
https://sports.banklives.com/contents/yokosuka_shimin_karate_98th
大会詳細やトーナメント表を確認いただけます。
SportsBankとは？
「SportsBank（スポーツバンク）」は、無料で利用できるスポーツ特化のオールインワンSNSプラットフォームです。
ライブ配信やSNS機能、スコア記録、ヘルスケア機能に加え、
チケット販売、グッズ販売、ファンクラブ開設など、あらゆるスポーツシーンを支える多彩な機能を搭載。
スポーツに関わるすべての人々を応援し、新たな楽しみ方や収益機会を提供します。
空手大会のような地域大会も、SportsBankで全国・世界に届けられる時代へ。
時間、経済、場所、あらゆる環境に縛られることなくチャレンジできる機会を提供し、スポーツに全情熱を燃やせる社会の実現を目指しています。
ご視聴方法
1.アプリをダウンロード、またはサービスページにアクセスしてください。
App Store：
https://apps.apple.com/jp/app/sportsbank/id6446770423
Google Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banklives.sports&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banklives.sports&hl=ja&pli=1)
サービス URL：
https://sports.banklives.com/(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banklives.sports&hl=ja&pli=1)
2.トップページの「第98回 横須賀市民体育館空手道競技大会 全試合配信！」バナーから大会特設ページを開いてください。
3.ページ下部の「全試合配信！」をタップしてご視聴ください。
4.ログインまたは新規会員登録いただくことで、ライブチャット、コメント、投げ銭などの各種機能がご利用いただけます。
会社概要
社名：株式会社Asian Bridge
代表者：代表取締役 小西 広恭
所在地：
(東京本社)
〒105-0014 東京都港区芝3-1-15 芝ボートビル7F
URL：https://asianbridge.co.jp
ITソリューションの企画/開発/運用を手掛けるベンチャー企業。地方にLABも設立し、得意とするITを活用し、地方企業と共に地方創生にも取り組んでいます。
■お問い合わせ
運営会社：株式会社Asian Bridge
TEL：03-5442-2296（平日11:00～19:00）
お問い合わせ :
https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/contact/?utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_3_karate