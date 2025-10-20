【幻の和牛も】1日3組限定、うみを感じるクリスマス。葉山で宿泊者限定のディナーコースを提供。

シマダグループ株式会社限定のディナーコースイメージ（メインの追加、シャンパンはオプションです）

シマダグループ（本社：東京都渋谷区、代表：島田成年）の一社であるシマダハウス株式会社が運営する「葉山うみのホテル」（神奈川県三浦郡葉山町）では、10月21日（火）よりクリスマスディナーコース付き宿泊プランの販売を開始いたします。

気取らない雰囲気でご提供するクリスマスディナーと、三浦野菜や地元の旬食材を取り入れたモーニングをご用意。葉山の海辺のロケーションとともに、ここでしか味わえない特別な滞在をお楽しみいただけます。

＝宿泊付きクリスマスディナーコース概要＝

前菜には、生ハムと10種類以上の野菜を使い、華やかなクリスマスリースに見立てたサラダをご用意。オレンジ香るヴィネグレットドレッシングで、爽やかに仕上げました。

雪を思わせる白いスープには、冬が旬のカリフラワーを使用。素材の旨みが際立つ濃厚な味わいです。

メイン料理は2種類からお選びいただけます。

ひとつは「真鯛のポワレ ナージュ仕立て」。ナージュとは、フランス語で「泳ぐ」を意味します。真鯛の骨と野菜から丁寧にとったスープ「フュメ・ド・ポワソン」の中で魚が泳ぐような、“うみのホテル”らしい一皿です。

真鯛のポワレ ナージュ仕立て

もうひとつは「葉山牛フィレ肉のステーキ ソース・ジュ・ド・ブッフ」。高温で表面を焼き上げたフィレ肉に、葉山牛の筋から取った旨みたっぷりのソースを添えて。やわらかく甘みのある葉山牛を余すことなく堪能できる、贅沢な一皿です。

1年間に250頭しか出荷されない「葉山牛」

葉山牛とは、神奈川県の三浦半島で生産された黒毛和牛の総称で、「三浦半島酪農組合連合会」の会員が優秀な和牛の血統を選択し、特有の肥育技術をもって1頭1頭丹精こめて育てた和牛です。

脂肪は常温で溶けだすほど滑らかで、口の中でとろけるような柔らかさが楽しめます。

（神奈川県公式観光サイト「観光かながわNOW(https://www.kanagawa-kankou.or.jp/features/283)」より）

葉山牛フィレ肉のステーキ

フランボワーズ フロマージュクリュ

愛らしいサンタクロースが目をひくデザートは、フランボワーズのジュレとレアチーズ、フランボワーズムースの3層で構成された甘酸っぱい味わい。ピスタチオの緑とフランボワーズの赤が、クリスマスらしさを演出します。

都心から約1時間、葉山の海辺で特別なひとときをお過ごしください。

朝食は、選べるプレートとサラダビュッフェでいい時間（とき）を

モーニング：選べるメイン＋三浦野菜のサラダビュッフェ

ご朝食には、4種のメインプレートからのチョイスに加え、三浦野菜のサラダビュッフェやスープ、シリアル、ドリンクをご用意しております。爽やかな朝を彩るバリエーション豊かなメニューです。

◆葉山うみのホテル

立てないおむすびプレート ふっくら炊き上げたご飯を手で包まずに仕上げる「立てないおむすび」。素材の味をそのまま楽しめる優しい一皿。ふわぁとろぉフレンチトースト 外はこんがり、中はとろけるような食感に仕上げた自慢のフレンチトースト。三浦野菜のあったかミネストローネ 旬の三浦野菜をふんだんに使い、身体に沁みわたる滋味深いスープ。ホワイトソースの海老グラタン クリーミーなホワイトソースにぷりぷりのエビを加えた、朝にぴったりの一皿。三浦野菜のサラダビュッフェ（※画像は全てイメージです）予約サイト :https://www.umino-hotel.com/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=HP66441755049154486628497&search_type=undated

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。最上階の人工温泉「Horizon Onsen」では、湯に浸かりながら江の島や富士山を望む贅沢な時間を。1階「SANDBAR」では地元食材を使った料理やカクテルを楽しめ、宿泊以外の方も利用可能。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

葉山うみのホテル概要

ホテルフロント開放感あるラウンジ

電 話 ： 046-854-7411

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

交 通 ： 電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。

運 営 会 社 ： シマダハウス株式会社

客 室 構 成 ： 客室20室、Bunk room(キャビンタイプ)41室

料 金 ： 客室 1室2名 14,000円～ ／ Bunk room 1室1名 6,800円～

ウェブサイトURL：https://www.umino-hotel.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hayama_uminohotel/

X（エックス）：https://twitter.com/umino_hotel

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pyd0M-YAF1E ]

葉山うみのホテルイメージムービー

シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

bar hotel箱根香山Hotel＆Residence六本木神楽坂レトロなBARとホテルSAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven 石垣（運営受託）シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/