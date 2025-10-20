宮崎発「WAGON」、自社縫製工場で“メイド イン ジャパン”のものづくりを支える

株式会社ワゴン

株式会社ワゴン（宮崎県宮崎市、代表取締役 : 錦田雅哉、以下ワゴン）は、宮崎市青島の自社縫製工場でカジュアルウエア・アウトドアウエアのOEM受託を本格始動いたしました。小ロット対応や高い縫製技術を強みに、国内ブランドとともに“メイド イン ジャパン”の未来を紡いでいきます。

⚫︎縫製可能アイテム：

パンツ、ショートパンツ、カジュアルシャツ、カジュアルブルゾン等

※ご相談・工場見学も受け付けております

WAGON 青島縫製工場はこちらから :https://wagonoffice.co.jp/pages/our-factory

■特徴：「人と地球がつながる持続可能な世界」を目指し、ロングライフで高品質な製品を生むワゴン青島縫製工場

ワゴンは、1993年にカジュアルウエアのセレクトショップとして宮崎市で創業。2014年に宮崎発のブランド Short pants every day を、2024年には自社を象徴するブランド WAGON をスタートさせました。私たちは地域での循環を考えて縫製工場を開設し、「自分たちが作る服に責任を持つ」こととしました。

■強み：自社製品縫製で磨いた高い技術。サンプル縫製から量産まで対応、スムーズな生産体制

10年続く、初の自社ブランド「Short pants every day」長く愛用いただけるよう、ポケットやファスナー部分は見た目も美しく補強も十分に

アウトドア対応の高機能ウェア縫製で培った「耐久性」と「着心地」の両立を強みに、国内ブランド様の想いを形にします。

- 工場の特色- - 薄手のナイロン素材から中厚手のデニム素材まで縫製可能- - ボタン付け、ベルトループ付け、3本針環縫い、閂止め、などの特殊ミシン対応が可能- - パンツ、ショートパンツ、シャツ、ブルゾンなどの幅広い縫製対応が可能- ロット対応- - 50～100着の小ロットも対応可能 ※500着以上も縫製可能- - 量産を前提としたサンプル縫製も可能- 対応ジャンル- - メンズ・レディースのカジュアルウエア・アウトドアウエア- - ショートパンツ、パンツ、カジュアルシャツ、カジュアルブルゾン等- - 対応不可：ジャケット、ジャージ、ニット、Tシャツ、トレーナー等

工場見学や縫製サンプルの発送等も承ります。円滑なコミュニケーションとスムーズな生産体制を心掛けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■背景：国内縫製業が衰退する今、“日本製”を将来へ残したい

近年、日本の縫製業は急激な減少傾向にあります。1991年には国内アパレルの約50％が国内生産されていたのに対し、現在は1～2％ほどにまで落ち込んでいます。

※出典：繊維産業の現状と政策について（2024年5月経済産業省製造産業局 生活製品課）(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240516.pdf)

また、国内の衣服製造業の従業者数は90年代のピーク時（およそ60万人強）から2018年には10万人弱の水準となり、その比率は15～20％にまで低下しています。

※出典：衣料品縫製業をめぐる諸変化と地域別事業展開の諸特性(https://shokosoken.or.jp/shokokinyuu/2021/02/2021_02_2.pdf?utm_source=chatgpt.com)

高齢化と後継者の不在、安価な輸入衣類の影響などによって、日本の縫製工場は相次いで廃業しています。このような状況を肌で感じてきた私たちは、“日本製”を将来へ残すために自社縫製工場を立ち上げ、日本製衣類の自社ブランドを展開しています。

私たちは、自社工場で日本製の技術を繋いでいくために、共感していただける皆様と一緒に“日本製”を未来に残していきたいと思います。

■代表者メッセージ

1993年にインポートショップ「WAGON」としてスタートし、セレクトショップ時代を経て、30周年を迎えた2023年に自社縫製工場を開設しました。

私たちは、かつて輸入品に憧れた世代です。だからこそ次の世代に向けて、「日本製を残したい」という思いを強く持つようになりました。アパレル産業が、原料・生産・販売・使用着用といった流れの中で、発展し循環していくことが大切だと考えています。

そのために、生産に関わるさまざまな声に耳を傾けながら、長く愛用できる服づくりに取り組み、雇用や環境にも貢献することが大切だと考えています。

株式会社ワゴン 代表取締役 錦田 雅哉

■生産環境：海まで徒歩3分。どこよりもフィールドに近い縫製工場

ワゴン青島縫製工場は、宮崎県の観光名所・青島地区を代表するリゾートホテル ANA ホリデーインリゾート宮崎様の付帯施設1階にあります。65坪の開放的でクリーンな縫製環境で、地元採用スタッフによるコミュニケーション・チームワークの良さを活かした生産体制で、美しい仕上がりと短納期に努めています。

海まで歩いて3分。自然を感じ、フィールドを楽しみながら、私たちはメイドインジャパンを支えるものづくりに励んでいます。

⚫︎設備：本縫いミシン4台／2本針オーバーロックミシン2台／電子閂止めミシン／本縫いボタン付けミシン／電子穴かがりミシン／電子鳩目穴かがりミシン／3本針二重環縫いミシン／ベルトループ付けミシン／ベルトループ巻きミシン／延反台／裁断機（バンドナイフ）／接着ローラープレス機／電子カシメ機ほか

【お問い合わせ】

〒889-2162 宮崎市青島1-16-1 ANAホリデイインリゾート宮崎 内

株式会社ワゴン 青島縫製工場

お問い合わせ

Tel：080-3901-1968 (担当 錦田)

Mail：info@wagonoffice.co.jp