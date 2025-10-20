社会現象としての「サイバー攻撃」と経営戦略 ”あたりまえ”に攻撃される時代にもつべき目線とは [JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

※詳細はこちら ⇒ https://jss2025.japansecuritysummit.org/

【セッションのポイント】

CTEM視点で考える「備え続ける力」と経営リスク最適化

DXの加速により、企業を取り巻く脅威は常に変化し、経営リスクへ直結する時代となっています。従来の「守る」中心のセキュリティ対策では、そのスピードに対応し続けることは困難です。

本セッションでは、脆弱性対策を起点としたサイバーレジリエンス強化の最新アプローチをご紹介。

注目を集める CTEM(Continuous Threat Exposure Management：継続的脅威エクスポージャー管理)の視点から、変化する攻撃に備え続ける力と、経営リスクを最適にマネジメントする新しい考え方を解説します。

【こんな方におすすめ】

・サイバーレジリエンス強化に取り組む経営層・マネジメント層

・最新のセキュリティ動向や新しいアプローチを知りたいセキュリティ担当者

株式会社エーアイセキュリティラボ

事業企画部 ディレクター

阿部 一真 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23:59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

