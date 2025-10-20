【11月13日(木)20:30～／無料オンラインセミナー】経営者・マーケ担当必見！！SNS動画乱立時代の新常識！秋商戦で成果を出す“バズに頼らない”コンテンツマーケ戦略を徹底解説

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2025年11月13日(木)20:30～コンテンツマーケティングによる顧客との関係構築について、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2025年11月13日(木)20:30～マーケティングの成否は「コンテンツ」で決まる。SNS時代を勝ち抜くバズに頼らないコンテンツ運用とは

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4618927/view

バズに頼らず成果を出す「実践型コンテンツ運用」オンラインセミナー

秋のマーケティング戦線が本格化する今、SNSや動画が乱立する中で“本当に成果につながるコンテンツ”は何か──。年間4,000人以上の経営者・マーケターに講義してきたKOBUSHI MARKETING代表 井上裕介が、バズや一発ネタに依存しない持続的な集客とブランド構築の方法を公開します。本セミナーでは、Googleアルゴリズムの進化やSNS普及による戦略シフトを踏まえた最新のコンテンツマーケティング設計を解説。秋商戦・年末商戦に向けた販促の加速期に、オンライン＆オフラインを融合させた統合的マーケティングの実践ノウハウを30分で凝縮して学べます。経営者や広報・マーケ担当、SNS運用者必見のオンラインセミナーです。

開催詳細

日時

2025年11月13日(木)20:30～21:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/