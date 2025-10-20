ダイヤモンド・ヒューマンリソース「2025年大学生が選んだ 第19回『新卒採用力ランキング』（26卒対象）」において総合ランキング第4位に選出されました

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソースが発表した、「2025年大学生が選んだ 第19回『新卒採用力ランキング』（26卒対象）」において、総合ランキング第4位に選出されました。

また、各部門のランキングにおいても、以下のとおり複数部門でランクインしました。

2025年大学生が選んだ 第19回『新卒採用力ランキング』（26卒対象）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1154_1_654189ecea047fd0cbcbe8fced599803.jpg?v=202510201055 ]

優秀な人材獲得を目指し、採用活動に注力するなか、現在就職活動に取り組まれている多くの皆さまにご評価いただけましたことを、心より御礼申し上げます。

引き続き、社員一同企業価値の向上に努め、より魅力ある企業へと成長できるよう努力していく所存です。今後ともご支援とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース「2025年大学生が選んだ 第19回『新卒採用力ランキング』（26卒対象）」

https://www.diamondhr.co.jp/news_index/3573/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

Ｓｋｙ株式会社 新卒採用 Webサイト

https://www.sky-recruit.jp/

- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。