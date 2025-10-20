【第1回 IT・情シスDXPO福岡′25】＜初開催＞システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第1回 IT・情シスDXPO福岡'25

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/fukuoka/system/

会期：2025年10月30日(木)・31日(金)

会場：マリンメッセ福岡 A館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などを展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は10月30日(木)・31日(金)の2日間「第1回 IT・情シスDXPO福岡’25」をマリンメッセ福岡にて盛大に開催する。今回が初開催となる本展は、システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための『商談型展示会』であり、来場対象者は、情報システム、システム開発・運用・保守部門および、経営・経営企画、DX推進、人事・採用部門の方々である。

本展では、4つの専門展を開催！注目のIT製品が一堂に出揃う

※前半２日間・後半２日間で展示内容、セミナー内容が異なります。

※一度の来場事前登録で、前半・後半すべての展示会にご入場いただけます。

IT・情シスに関わる皆様必聴の専門セミナーを総計40セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。ITインフラ・セキュリティコースでは、(一社)情報処理安全確保支援士会の理事を務めるライトハウスコンサルタント 代表 橋爪兼続氏が、情報セキュリティ10大脅威を元に企業が行うべき対策を解説。またIT人材育成・採用コースでは、IT専門職ではないノンプログラマー向けにIT学習支援を行う(株)プランノーツ 代表取締役 高橋宣成氏が、予算をかけずに今いる社員をDX人材として育成する手法を紹介する。他にも情報システム・システム部門は勿論、DXを推進する経営者必聴のセミナーが多数開催される。

※昨年開催されたDXPO福岡’24の様子IT・情シスDXPO福岡’25 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、業務効率化・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPへ https://fox.dxpo.jp/fukuoka/system/

＜本リリース・本展に関するお問合せはこちらまで＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込みはこちらまで＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi