独立系金融機関のカド・キャピタル・マネジメント株式会社、第一種金融商品取引業（非上場有価証券特例仲介等業務）登録完了し、事業拡充へ

カド・キャピタル・マネジメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：櫻井 淳夫。以下、当社）は、2025年10月17日付で金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業（非上場有価証券特例仲介等業務）者として登録されましたので、お知らせいたします。

非上場有価証券特例仲介等業務は、2025年5月1日に施行された金融商品取引法改正により新設された制度で、特定投資家を対象に非上場有価証券の流通を促進することを目的としています。

当社は、2021年に第二種金融商品取引業者（関東財務局長(金商)第3271号）の登録を受け、独立系金融機関として事業を展開してまいりました。業界経験豊富なメンバーとグローバル・ネットワークを基盤に、富裕層投資家や金融法人などの特定投資家・適格機関投資家の皆さまを対象に、ベンチャー・キャピタル等の多様なオルタナティブ戦略を提供しております。

この度、新制度施行後速やかに登録を完了するとともに、特定投資家及び適格機関投資家の皆さま向けに新たに下記の有価証券の取り扱いが可能となります。

・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

（金融商品取引法第２条第１項第１０号）

・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券

又は外国投資証券

（金融商品取引法第２条第１項第１１号）

これにより新しい投資機会の創出に向けた体制を整えており、今後も法令遵守と透明性を確保しつつ独自性の高い商品開発と一貫したサポートを通じて、投資家の皆さまに質の高い投資機会を提供してまいります。

