¡Ö¤»¤È¤¦¤Á¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¥µ¥ß¥Ã¥È in ¶ÌÌî¡×¤ò11/14¤Ë½é³«ºÅ
²¬»³¸©¤ÎÆîÃ¼¡¦À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶ÌÌî»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¤»¤È¤¦¤Á¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¥µ¥ß¥Ã¥È in ¶ÌÌî¡×¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎ»ñ¸»¤ò»ýÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é·ÐºÑ¤äÊë¤é¤·¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡È¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ¤ä¸©³°¤Î±è´ßÃÏ°è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤äÍ¼±¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÍâÆü¤«¤é¶ÌÌî»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ£¹ç·¿²»³Ú¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSetouchi Contemporary 2025¡×¤òÁ°¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦¶ÌÌî¤ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¦ÁÏµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î²Æ²ñ´ü¡Ê8·î1Æü～31Æü¡Ë¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ÎÌó28Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷¤äÊ¸²½ÅªÂ¦ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Ê½Ð¤ä³¤ÍÎ»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌî»Ô¤Ç¤â¡¢Ì¤ÍøÍÑµû¤ÎÆÃ»ºÉÊ²½¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤Î¿ä¿Ê¤Î¤Û¤«¡¢ÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ïー¥¨¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤¬2025Ç¯6·î¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò°ÜÅ¾¡£À¥¸ÍÆâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³»ñËÜ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿»ö¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ê²Æ²ñ´ü¡Ë¤òË¬¤ì¤¿322Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë207Ì¾¡Ê64.3%¡Ë¤¬¡Ö¾ÍèÅª¤ËÀ¥¸ÍÆâ¤Ç²¿¤«¤·¤¿¤¤/²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤Î207Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2³ä¶á¤¯¡Ê18.4%¡Ë¤¬¡ÖÃÏ°è¤Ç»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¹Àè¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¤ï¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²è¤·¤¿¤¤¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¶¦ÁÏ¿Í¸ý¡É³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¶ÌÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡É¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¡È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤»¤È¤¦¤Á¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¥µ¥ß¥Ã¥È in ¶ÌÌî¡×¤ò´ë²è¡£ÃÏ°èÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë³¤ÍÎ·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½¤é¤ò¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¡¢³¤ÍÎ»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»öÎã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ½é¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSetouchi Contemporary 2025¡×¡Ê11·î15Æü～16Æü³«ºÅ¡Ë¤ÎÁ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë11·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ß¥Ã¥È»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÆ±²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¢¨¶ÌÌî»Ô³°¤«¤é¤Î»ÔÆâ½ÉÇñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤·¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò3Æü´ÖÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤»¤È¤¦¤Á¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¥µ¥ß¥Ã¥È in ¶ÌÌî
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¶ÌÌî»º¶È¿¶¶½¥Ó¥ë¡Ê²¬»³¸©¶ÌÌî»ÔÃÛ¹Á1-1-3¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÄê°÷¡§20Ì¾ÄøÅÙ¡ÊÍ½Äê¡Ë
»²²ÃÆÃÅµ¡§Ê£¹ç·¿²»³Ú¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSetouchi Contemporary 2025¡×¡Ê11·î15Æü～16Æü³«ºÅ¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¡Ë
¡þ¡ÖSetouchi Contemporary 2025¡×HP¡§https://setouchicontemporary.com/
¢¨±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÅöÁª¼Ô¤µ¤Þ¤Ë¤Î¤ß¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª½ÉÇñÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÉÇñÀè¤Ï¶ÌÌî»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¶ÌÌî»Ô¤¬»öÁ°¤Ë¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ä
¡ÚÂè1Éô¡Û¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡～À¥¸ÍÆâ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î²ÄÇ½À～
14:00～15:20¡¡¥Ö¥ëー¥¨¥³¥Î¥ßー¤È¤Ï²¿¤«¡©À¥¸ÍÆâ¤Î¸½¾ì¤«¤é³Ø¤Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©
¡ÌÅÐÃÅ¼Ô/´ë¶È¡Í¢¨·É¾ÎÎ¬
ÃÏµå´Ä¶ÀïÎ¬¸¦µæµ¡´Ø¡ÊIGES¡Ë¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¡¶â ¿¶
¥Ê¥¤¥«¥¤±ö¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò´ÉÍýÉôÄ¹¡¡ÂçÆâ¡¡Íº°ìÏº
³ô¼°²ñ¼ÒPowerX Manufacturing¡¡´ÉÍýÉôÄ¹¡¡¸Å»³¡¡Íº°ì
15:30～16:50¡¡°èÆâ³°¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÃµ¤ë¡É¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡È¤ò°é¤à±è´ßÃÏ°è¤Î»ö¶È´Ä¶
¡ÌÅÐÃÅ¼Ô/´ë¶È¡Í¢¨·É¾ÎÎ¬
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¡¡¼èÄùÌò ¾¾±º µþÍ¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥ê¥Ð¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾±Ê¹À¹Ô
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¶ÌÌî»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡ÀìÌ³Íý»ö¡¡¶âÀî¡¡ÍÎ°ì
¡ÚÂè2Éô¡Û¸òÎ®/º©¿Æ²ñ
17:00～18:00¡¡¶ÌÌîÈ¯¡Ö¹õÂä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー»î¿©¤ª¤è¤ÓÅÐÃÅ¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤Î¸òÎ®
¡ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä
°Ê²¼¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿½¹þÄùÀÚÆü¡§2025Ç¯11·î10Æü
¢£¶ÌÌî»ÔÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¶ÌÌî»Ô¤Ï¡¢³¤¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î©ÃÏ¤äË¤«¤Ê¼«Á³¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤à¡ÖÄ©Àï¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤ÍÎ»ñ¸»¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡È¥Ö¥ëー¥¼¥Ö¥é¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ¤Î¶¦ÁÏµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤ò³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤¢¤ï¤»¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹Í¡§À¥¸ÍÆâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ê²Æ²ñ´ü¡Ë¤òË¬¤ì¤¿322Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±.6³ä°Ê¾å¡Ê64.3%¡Ë¤¬¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤Ç²¿¤«¤·¤¿¤¤/´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
Q.¾ÍèÅª¤ËÀ¥¸ÍÆâ¤Ç²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤/²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên=322¡Ë
£².À¥¸ÍÆâ¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î2³ä¶á¤¯¤¬¡Ê18.4%¡Ë¤¬¡ÖÃÏ°è¤Ç»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
Q.À¥¸ÍÆâ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ên=207¡Ë
£³.»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó6³ä¡Ê59.5%¡Ë¤¬¸©³°ºß½»¡£´ØÅìºß½»¤â2³ä°Ê¾å
¡ÖÃÏ°è¤Ç»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Îµï½»ÃÏ°è¡Ên=38¡Ë
£´.À¥¸ÍÆâ¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê55.5%¡Ë¤¬¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¢¤ê¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤¿¤¤¡Ö¶¦ÁÏ¿Í¸ý¡×¤Ï2³ä¼å¡Ê18.8%¡Ë
£².¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡ÊQ.À¥¸ÍÆâ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä³èÆ°¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆóµòÅÀ¤ä¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Ç»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÅê»ñ¡¦»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò¡É´Ø·¸¿Í¸ý¡È¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï55.5%¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÃÏ°è¤Ç»Å»ö¤ä»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÅê»ñ¡¦»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò¡É¶¦ÁÏ¿Í¸ý¡É¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤È¡¢18.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ¡§¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¿Í¸ý¡×¤òºî¤ë
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î28Æü～9·î2Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤òÌÜÅª¤Ë¶ÌÌî»Ô±§Ìî¹Á¤òË¬¤ì¤¿Êý
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à
²óÅú¼Ô¿ô¡§322Ì¾