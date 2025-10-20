世界の産業用AIリーダーが集結 - IFS主催グローバルイベント「Industrial X Unleashed」、ニューヨークで開催

IFSジャパン株式会社

2025年10月16日、米国ニューヨーク発 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、世界の産業AI分野を牽引する企業や専門家が一堂に会するグローバルイベント 「Industrial X Unleashed」（www.industrialX.ai）(http://www.industrialx.ai/)を発表しました。本イベントは、2025年11月13日にニューヨークで開催され、産業パフォーマンスの新たな基準を提示する場として、明確な価値と測定可能な成果をもたらすインテリジェンス主導の時代の到来を象徴するものです。

本イベントには、Anthropic、Boston Dynamics、MIT CISR、Microsoft、PwC、Siemens など、産業分野におけるAI活用を先導する企業が登壇。実際の産業現場におけるAIの最新ユースケースを披露します。さらに、航空・防衛、エネルギー・公益、エンジニアリング、製造、運輸、通信 など、各業界の先進企業の経営層が、自社の変革事例を共有します。ソフトウェア、LLM（大規模言語モデル）、ハードウェア、ロボティクス分野のリーダーたちが一堂に会し、インフラ、ガバナンス、人材再教育（リスキリング） といった変革の基盤となるテーマにも焦点を当てます。

AI主導のこの産業革命は、老朽化するインフラ、脆弱なサプライチェーン、経済・貿易環境の変化といった複雑性を統合的に制御する必要性によって加速しています。産業界のリーダーたちが求めているのは、誇大な理論ではなく、実際に価値を創出し、ミッションクリティカルな業務でROIを実現できる産業用AI です。

IFSのCMOであるオリバー・ピルガーストルファーは次のように述べています。

「Industrial X Unleashedは、私たちの経済、社会、地球を動かす産業内で積極的に変革を推進している、世界で最も先進的な頭脳と組織を集結させます。これは抽象的なイベントではありません。現実世界で稼働している産業用AIのデモ、最大手産業企業の経営層による事例共有、そして最も先進的な思想家や業界団体による課題と機会についてのビジョンなど、実践的な内容が満載です。」

本イベントでは、協働・イノベーション・AIによる成長 の力に焦点を当て、IFSとそのパートナー企業が、未来に適応するだけでなく、未来そのものを創り出している ことを示します。

詳細は公式サイト www.industrialx.ai(http://www.industrialx.ai/) をご覧ください。

IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業AI(TM)の変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM)) 」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(http://www.ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2025年10月16日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。