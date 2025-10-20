【がブリチキン。】忘年会・新年会ご予約受付中！11月中の早期予約でコース500円OFF！料理満足度を重視したコースが登場

株式会社ブルームダイニングサービス

株式会社ブルームダイニングサービス（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：杉村明紀）が運営する「がブリチキン。」では、2025年も忘年会・新年会シーズンのご予約受付を開始いたしました。昨年は2023年比約150％と多くのご予約をいただき、コロナ前の2019年を上回る予約数を記録。年末の宴会需要が完全回復したことを受け、今年もさらなる盛り上がりが期待されています。

「がブリチキン。」公式アプリ会員314名を対象に実施したアンケートによると、「忘年会に参加する予定がある」と回答した方は70％と高水準。10月時点で7割の方が忘年会への参加を予定しており、再び“リアルに集う”ニーズの高まりが伺えます。

さらに、「参加予定の忘年会」については、「職場関係（33％）」と「友人（33％）」が同率で上位に。仕事納めの打ち上げや、気の合う仲間・家族との食事など、さまざまなシーンで忘年会を楽しむ傾向が見られました。

お店を決めるポイントについては、昨年に続き「料理の内容・量」「コストパフォーマンス」が上位を占めており、“しっかり食べてしっかり飲める”お店への支持が根強く続いています。

「がブリチキン。」では、職場の飲み会や友人との集まり、家族での夕食まで幅広くご利用いただけるよう、名物「からあげ」「骨付鳥」を中心にボリューム満点のコースを3,000円（税込）～ご用意。飲み放題メニューは、生ビール・ハイボール・サワーに加え、ノンアルコールドリンクなど40種類以上をラインナップしています。

また、今年は“料理内容の充実”を重視した特別コースも一部店舗で新登場。海鮮メニューを取り入れるなど、より幅広い層のお客様に楽しんでいただける内容へと進化しています。

さらに、一部店舗にて11月中に対象コースをご予約いただいたお客様には、お一人様あたりコース代金500円OFFとなる早割を実施。ぜひ今年の締めくくりは「がブリチキン。」でお過ごしください。

●「骨付鳥、からあげ、ハイボール がブリチキン。」忘年会特別コース

忘年会限定「プレミアムコース」120分飲み放題付き 4,500円（税込）

ピリ辛ごまQ、明太チーズ豆腐、バンバンジー、チョレギサラダ、赤海老の醤油漬け、焼きがブリチキン。塩麹むね×ポン酢、からあげ もも、和出汁大根のからあげ、里芋のからあげ、骨付鳥 ひな鳥、骨付鳥専用おむすび

対象店舗

【東京】浅草橋店、池袋西口駅前店【愛知】金山本店、名駅3丁目店、名駅西口店、栄店、栄住吉店、錦通店

●「骨付鳥、からあげ、焼鳥 がブリチキン。」忘年会特別コース

忘年会限定「プレミアムコース」120分飲み放題付き 4,500円（税込）

枝豆、旨味 メンマ、山芋キムチ、チョレギサラダ、ユッケ風 鮪の葱まみれ、からあげ もも、からあげ 塩麹むね、赤海老、骨付鳥 ひな鳥、骨付鳥専用おむすび

対象店舗

【愛知】新瑞橋店、御器所駅前店、塩釜口店、大須3丁目店、原駅前店、藤が丘店、岩倉店、鶴舞店、岩塚店【三重】四日市店

※店舗によって実施しているコース、および内容が異なります。お近くの店舗へお問い合わせください。

※写真はイメージです。

※飲み放題のラストオーダーは30分前とさせていただきます。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※お車・自転車を運転される方や、20歳未満の方へのアルコール類の提供は一切いたしません。

●【一部店舗にて実施】11月中のご予約がお得に！

11月中に対象コースをご予約していただくと、コースが500円OFFに！

※～2026年1月末営業日までのコース予約が対象

※一部店舗・コースでのみの特典となります。実施していない店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗のグルメサイト予約ページをご確認ください。

【調査概要】

調査期間：2025年10月6日～10月14日

調査対象：「がブリチキン。」公式アプリ会員 314名

調査方法：公式アプリ内アンケート

●「がブリチキン。」公式アプリ

「がブリチキン。」公式アプリでは、最新の情報やお得なクーポンを定期的に配信中！

ダウンロードして、この年末年始をより“お得”にお楽しみください！

公式アプリダウンロードはこちらから

●がブリチキン。について

「がブリチキン。」は2011年2月に愛知県名古屋市に1号店を出店して以来、14年間で約60店舗（2025年10月時点）を日本各地や海外で展開している、「からあげ」「骨付鳥」「漬け込みハイボール」が3大名物のからあげバルです。また、情勢の変化に合わせて様々なニーズに対応すべく、従来の”バル・居酒屋”といったアルコール業態に加え、”テイクアウト専門店”、”フードコート”、”キッチンカー”などの非アルコール業態の展開もしています。名物の「からあげ」は日本唐揚協会の主催する「からあげグランプリ(R)」中日本しょうゆダレ部門で14年連続金賞受賞中。独自の製法で揚げたサクふわジューシーなボリューム感のある「からあげ」は自慢の一品です。

公式ホームページ：https://gabuchiki.com/(https://gabuchiki.com/)

公式アプリ：https://gabuchiki.com/app/(https://gabuchiki.com/app/)

Instagram：https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/?hl=ja(https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/?hl=ja)

X（旧Twitter）：https://x.com/gabukichi0215