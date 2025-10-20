クラウドERP『ZAC』、10月20日よりエレベーターCM放映を開始

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下 オロ）は、プロジェクト型ビジネスのための統合業務システム、クラウドERP『ZAC』のブランド認知向上を目的として、2025年10月20日（月）より、都内主要オフィスビルを中心にエレベーターCMの放映を開始しました。

■ エレベーター内で、経営課題への共感を喚起

今回のエレベーターCMでは、アルプスアイベックス（ヤギの仲間）をモチーフに、クラウドERP『ZAC』がIT業界特有の商習慣に適した統合業務システムであることを表現しています。

クラウドERP『ZAC』は「“モノ”ではなく“ヒトの工数”中心の管理」「“個別原価計算”をしないと原価が分からない」「“複数ビジネスモデル”だから業務管理が複雑」など、IT業界に共通する商習慣に対応する機能を網羅しており、ノンカスタマイズで導入が可能です。

放映は、IT関連企業の入居が多い都内主要オフィスビルのエレベーターサイネージを中心に展開し、ターゲット層への直接的なリーチを目指します。

■ CM概要

開始日：2025年10月20日（月）

放映場所：都内主要オフィスビルのエレベーターサイネージ

CMタイトル：「俺たちのやり方に合うシステムがいいな」（15秒）

特設サイト：https://www.oro.com/zac/lp/for-it/

■ クラウドERP『ZAC』について

クラウドERP『ZAC』は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。

業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、

IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1000社を超える企業様に導入いただいております。

モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。

▼ZAC サービスページ

https://www.oro.com/zac/

■株式会社オロについて

創業：1999年1月20日

所在地：東京本社 東京都目黒区目黒3-9-1 目黒須田ビル

代表者：代表取締役社長執行役員 川田 篤

提供サービス：

クラウドソリューション

・「ZAC」「ZAC Enterprise」（https://www.oro.com/zac/）の開発・提供

・「Reforma PSA」（https://www.oro.com/reforma-psa/）の開発・提供

・「dxeco」（https://www.dxeco.io/）の開発・提供

・「Semrush」（https://semrush.jp/）の提供

マーケティングコミュニケーション

・マーケティング支援（https://mc.oro.com/）

・グローバルビジネス支援（https://www.oro.com/global/）

■クラウドERP 『ZAC』に関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ 担当

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com