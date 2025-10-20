AI・XR融合のバーチャルプロダクションスタジオ「DNP XR STUDIO」を東京・市谷に開設

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（本社：東京 代表取締役社長：北島義斉 以下：DNP）は、2025年11月13日に、東京・市谷の自社敷地内にAI（人工知能）とXR（Extended Reality）を融合したバーチャルプロダクションスタジオ「DNP XR STUDIO」を開設します。

本スタジオは、高解像度・高速度なモーションキャプチャやバーチャルプロダクションの設備と、生成AIによる効率化、表現拡張技術を掛け合わせて、新たな映像表現を可能にします。また、映像制作の業界が共通して抱える「コスト」「納期」「人材不足」といった課題の解決にワンストップで対応します。DNPは、業界横断の技術実証や知見共有を進める「共創の場」として本スタジオを活用し、日本発の新しい制作ワークフローを提供するなど、コンテンツ産業の持続的な成長に貢献します。

【「DNP XR STUDIO」開設の背景と狙い】

「DNP XR STUDIO」のイメージ

広告・音楽・ゲーム・ライブ配信など、多様な分野でXRや3D映像の需要が拡大するなか、ロケ地や人材の不足、天候リスクによる撮影の遅延などが制作現場の大きな課題となっています。DNPは今回、これらの課題解決に向けて、「AI」「XR」「専用設備」「専属の制作・技術チーム」を統合した「DNP XR STUDIO」を開設し、高い効率と表現力を両立する新しい映像制作環境を実現しました。「『あこがれに近づく』を世界に届ける」をコンテンツ事業のミッションに掲げ、キャラクターコンテンツのIP（Intellectual Property：知的財産）を活用したプロモーションやライトアニメの制作を展開するDNPは、本スタジオを通じてXR・映像分野の事業をさらに拡張し、日本発の新しい表現を創出します。

【「DNP XR STUDIO」の特長】

１．オールインワン設備

「DNP XR STUDIO」は、アクセスしやすい都心に立地する地下駐車場直結の施設で、業界標準のモーションキャプチャ（Vicon）、LEDウォール、グリーンバックを完備しています。Unreal EngineやUnityによるリアルタイム合成にも対応し、現場で完成映像を確認しながら撮影できます。

２．生成AIによる制作支援

生成AIを活用し、背景の生成やレンダリングを効率化します。撮影後でも、キャラクターや照明の変更などに柔軟に対応可能です。企画から仕上げまでの全工程を支援します。

３．専属スタッフによるサポート

プロデューサーや技術スタッフが常駐し、初めてXR映像を制作する企業も安心して利用できます。

４．共創パートナーとの連携

業界のパイオニアであるActiv8株式会社、カディンチェ株式会社、合同会社ズーパーズースと協業し、一般社団法人XRコンソーシアムとの連携など、業界全体の活性化にも貢献します。

【施設概要】

【今後の展開】

■想定ユースケース- モーションキャプチャによるバーチャルライブ収録- バーチャルプロダクションによる3DCGと実写合成映像を制作- 実写の演技（モーション）をキャプチャし、AIでアニメキャラクターに反映した新しい表現を創出- 広告・Music Videoなど、1日で複数の世界観を撮影し、その日のうちにティザー映像を公開- イベントなど、LEDと生成AI背景の組み合わせなどで、毎回異なるステージ演出を配信- 名称 ： 「DNP XR STUDIO」（https://aixr.hacosco.com/xr-studio/）- 所在地 ： 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 DNP市谷鷹匠町ビル- スタジオ開設日 ： 2025年11月13日（木）- 利用受付開始日 ： 2025年10月20日（月） ＊上記Webサイトで開始します。

DNPは、映像制作会社や広告主など幅広いパートナーへ「DNP XR STUDIO」の利用を促進し、2029年度に2億円の売上を目指します。DNPは本スタジオを通じて、次世代の映像制作手法の普及と業界全体の活性化、持続的な市場拡大に貢献していきます。

■パートナー企業

○Activ8株式会社（代表取締役：大坂武史、https://activ8.co.jp(https://activ8.co.jp)）

「生きる世界の選択肢を増やす」をミッションにバーチャルエンターテイメント領域で事業を展開する制作会社。代表作に『ONE PIECE FILM RED』ヒロイン「ウタ」の3D制作等。

○カディンチェ株式会社（代表取締役：青木崇行、https://www.kadinche.com(https://www.kadinche.com)）

XRとAI技術を活用したウェブサービス開発、3Dシミュレーション開発、バーチャルプロダクション映像制作等を行う2008年設立の研究開発型企業。

○合同会社ズーパーズース（代表社員：中島良、https://supersub.mocap.co.jp(https://supersub.mocap.co.jp)）

映画監督の中島良が2020年に設立した映像制作会社。生成AIを利用したロトスコーピングアニメーションによって実写とアニメーションの境界をなくす制作手法に取り組んでいる。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。