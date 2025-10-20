好きなキャラクターがあなたを起こす、AIモーニングコールサービス「YUMECALL（ユメコール）」正式リリース

株式会社Livetoon

株式会社Livetoon（本社：東京都、代表取締役：木下 恭佑）は、AIキャラクターが実際に電話をかけて朝の挨拶をしてくれる新概念モーニングコールサービス「YUMECALL（ユメコール）」を正式にリリースいたしました。

本サービスは、ユーザーが選んだキャラクターの声で“リアルな電話”を受け取ることができる、これまでにない体験型のアラームサービスです。

■ サービス概要

YUMECALLは、ユーザーが指定した時間に好きなキャラクターから電話がかかってくるAIモーニングコールサービスです。

単なるアラーム音ではなく、「おはよう」「今日も頑張ってね」など、キャラクターが直接声で話しかけてくれることが最大の特徴です。

- 多様なキャラクターラインナップやさしく包み込むお姉さんタイプ、元気なギャルタイプ、クールなヒロインタイプなど、個性豊かなキャラクターが登場。朝の気分やシチュエーションに合わせて、好みのキャラクターを選択できます。- “ダウンロード不要”の簡単な設定フロー- - 公式サイトにアクセス（公式サイト：https://yumecall.com/）- - アカウント登録- - 電話番号の認証- - キャラクター選択- - 起床時間を設定→ 指定した時間にAIキャラクターから実際に電話がかかってきます。- AI音声技術によるリアルな通話体験Livetoonが開発したAI音声合成技術を活用し、自然で感情豊かな声質を実現。キャラクターごとに異なる話し方・トーンで、まるで本当に話しているような臨場感を演出します。

■ サービスの魅力と今後の展開

YUMECALLは、「好きなキャラクターと過ごす朝」という新しい日常体験を提供します。

ユーザーはキャラクターとの“会話”を通して、心地よい一日の始まりを迎えることができます。

今後は、以下の展開を予定しています。

- キャラクターの追加- 新ボイスの実装 天気予報や記憶機能の拡充 アニメ- ゲームIPとのコラボレーション- グローバル向け多言語対応- ネイティブアプリ化（現在はウェブアプリ）

Livetoonは、AI音声技術とキャラクターIP運用のノウハウを活かし、「感情を動かすテクノロジー」を通じて日常を豊かにするプロダクトを創出してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Livetoon

所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

事業内容：AI音声技術開発、キャラクターコンテンツ事業、音声対話サービス開発

公式サイト：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：info@livetoon.net