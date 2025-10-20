推し色をまとう“トキメキ”を推し活×コスメが楽しめる『キャラコスメチケット』新発売！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、チケットサイズのランダムコスメ『キャラコスメチケット』各770円(税込)を、2026年2月下旬から全国のアニメイト、ドラッグストア、バラエティストア等で順次発売開始いたします。

また、全国発売に先立ち、アニメイトオンラインショップにて2025年10月20日(月)11時より先行ご予約受付を開始いたします。

(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)

────────────────────

『キャラコスメチケット』とは

────────────────────

キャラクターの世界観をぎゅっと詰め込んだ、チケットサイズのランダムコスメ。

三つ折りの台紙を開くと、キャラクターをイメージした特別なコスメが入っています。

・サイズ：約W15cm×H7.2cmの三つ折り仕様で、チケットファイルなどにコレクション

しやすいサイズ。

・アイシャドウやチーク、ハイライトとして使用できるカラーパウダーで、

単色はもちろんペア使いやグループ全色まで、様々な組み合わせでメイクを楽しめます。

・カラーパウダーはブリスターの蓋付きで粉飛びしにくく、持ち歩きにも便利。

・台紙の外側だけでなく内側にもキャラクターアート入り。メイク時間まで推しと目が合う！

────────────────────

４つのトキメキポイント

────────────────────

1.推し色をまとう高揚感

推しキャラクターの色を実際にメイクで楽しめるから、ただのコスメ以上。

“推し色をまとう”ときめきを体感できます。



２.新しい自分に出会えるチケット

どのキャラクターがでるかはお楽しみ。思いがけない色との出会いから、新しい自分を発見できる「チケット」です。

3.集めて作る “マイパレット”

15cm×7.2cmのチケットサイズで、

チケットフォルダなどにコレクションすれば、自分だけのオリジナルパレットを作ることができます。

チケットを並べて、推し色パレットが完成。

4.推し活しながら綺麗になった自分を発信

写真映えも抜群で、SNS 投稿にも最適。推し色でメイクした自分も投稿♪

推し活も、自分磨きも。「新しい自分に出会うためのチケット」コスメです。

────────────────────

第1弾 『キャラコスメチケット いれいす』

────────────────────

記念すべき第1弾には、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループ「いれいす（Irregular Dice）」が登場します。

2026年2月23日(月)発売予定「キャラコスメチケット いれいす」は、全12種展開。

2025年10月9日の「いれいす」結成5周年を記念したキービジュアルデザイン6種と、本商品のために描き下ろされたオリジナルイラストデザイン6種の全12種を展開します。

中を開くと、メンバー直筆メッセージも収録しています！※メッセージは複製です。

2026年2月の発売に先立ち、本日10月20日（月）11時より、アニメイトオンラインショップにて、先行予約受付を開始いたします。( https://x.gd/PnwLW )

商品概要

・商品名 ：キャラコスメチケット いれいす

( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924538000)

・販売日 ：先行予約 2025年10月20日(月) 11時～

( https://x.gd/PnwLW )

一般発売 2026年２月23日(月)予定

＜共通項目＞

・価格 ：770円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：チケット風台紙付きマルチカラーパウダー 1個入り

・生産エリア：中国

・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ

・販売店 ：アニメイト、ドラッグストア、バラエティショップ等

※一部店舗では取り扱いのない場合があります。詳細は後日HPにて公開いたします。

(C) VOISING Inc.

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい』そんな想いを込めて展開しています。

■いれいすとは

「いれいす（Irregular Dice）」は、2020年10月9日に結成し、結成から3年で日本武道館でのワンマンライブを成功させた6人組エンタメ歌い手グループ。

YouTubeやツイキャスでの動画投稿・ライブ配信に加え、オリジナル楽曲のリリース、リアルライブ、CDアルバムやグッズの展開、ファンクラブ運営、企業とのコラボイベントなど多岐にわたって活動中。

個性も背景も異なる6人が「ゼロ」からスタートし、夢に向かって走り続けてきたいれいすは、現在「歌い手グループ史上最速での東京ドームワンマンライブ実現」という次なる目標に向け、日々活動を続けている。