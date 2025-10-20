推し色をまとう“トキメキ”を推し活×コスメが楽しめる『キャラコスメチケット』新発売！
株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、バンダイが運営する化粧品ブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、チケットサイズのランダムコスメ『キャラコスメチケット』各770円(税込)を、2026年2月下旬から全国のアニメイト、ドラッグストア、バラエティストア等で順次発売開始いたします。
また、全国発売に先立ち、アニメイトオンラインショップにて2025年10月20日(月)11時より先行ご予約受付を開始いたします。
(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)
────────────────────
『キャラコスメチケット』とは
────────────────────
キャラクターの世界観をぎゅっと詰め込んだ、チケットサイズのランダムコスメ。
三つ折りの台紙を開くと、キャラクターをイメージした特別なコスメが入っています。
・サイズ：約W15cm×H7.2cmの三つ折り仕様で、チケットファイルなどにコレクション
しやすいサイズ。
・アイシャドウやチーク、ハイライトとして使用できるカラーパウダーで、
単色はもちろんペア使いやグループ全色まで、様々な組み合わせでメイクを楽しめます。
・カラーパウダーはブリスターの蓋付きで粉飛びしにくく、持ち歩きにも便利。
・台紙の外側だけでなく内側にもキャラクターアート入り。メイク時間まで推しと目が合う！
────────────────────
４つのトキメキポイント
────────────────────
1.推し色をまとう高揚感
推しキャラクターの色を実際にメイクで楽しめるから、ただのコスメ以上。
“推し色をまとう”ときめきを体感できます。
２.新しい自分に出会えるチケット
どのキャラクターがでるかはお楽しみ。思いがけない色との出会いから、新しい自分を発見できる「チケット」です。
3.集めて作る “マイパレット”
15cm×7.2cmのチケットサイズで、
チケットフォルダなどにコレクションすれば、自分だけのオリジナルパレットを作ることができます。
チケットを並べて、推し色パレットが完成。
4.推し活しながら綺麗になった自分を発信
写真映えも抜群で、SNS 投稿にも最適。推し色でメイクした自分も投稿♪
推し活も、自分磨きも。「新しい自分に出会うためのチケット」コスメです。
────────────────────
第1弾 『キャラコスメチケット いれいす』
────────────────────
記念すべき第1弾には、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループ「いれいす（Irregular Dice）」が登場します。
2026年2月23日(月)発売予定「キャラコスメチケット いれいす」は、全12種展開。
2025年10月9日の「いれいす」結成5周年を記念したキービジュアルデザイン6種と、本商品のために描き下ろされたオリジナルイラストデザイン6種の全12種を展開します。
中を開くと、メンバー直筆メッセージも収録しています！※メッセージは複製です。
2026年2月の発売に先立ち、本日10月20日（月）11時より、アニメイトオンラインショップにて、先行予約受付を開始いたします。( https://x.gd/PnwLW )
商品概要
・商品名 ：キャラコスメチケット いれいす
( https://bandai-lifestyle.jp/products/details.php?detail=4582769924538000)
・販売日 ：先行予約 2025年10月20日(月) 11時～
( https://x.gd/PnwLW )
一般発売 2026年２月23日(月)予定
＜共通項目＞
・価格 ：770円(税込)
・対象年齢 ：15才以上
・セット内容：チケット風台紙付きマルチカラーパウダー 1個入り
・生産エリア：中国
・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ
・販売店 ：アニメイト、ドラッグストア、バラエティショップ等
※一部店舗では取り扱いのない場合があります。詳細は後日HPにて公開いたします。
(C) VOISING Inc.
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
■「CreerBeaute(クレアボーテ)」とは
CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。口コミサイトでは、「ベルサイユのばら」のリキッドアイライナーが殿堂入りを果たすなど、機能面でも高い評価を得てきました。
『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい』そんな想いを込めて展開しています。
■いれいすとは
「いれいす（Irregular Dice）」は、2020年10月9日に結成し、結成から3年で日本武道館でのワンマンライブを成功させた6人組エンタメ歌い手グループ。
YouTubeやツイキャスでの動画投稿・ライブ配信に加え、オリジナル楽曲のリリース、リアルライブ、CDアルバムやグッズの展開、ファンクラブ運営、企業とのコラボイベントなど多岐にわたって活動中。
個性も背景も異なる6人が「ゼロ」からスタートし、夢に向かって走り続けてきたいれいすは、現在「歌い手グループ史上最速での東京ドームワンマンライブ実現」という次なる目標に向け、日々活動を続けている。