誕生日や記念日に。「葉山うみのホテル」アニバーサリープラン 期間限定でXmas仕様に！

シマダグループ（本社：東京都渋谷区、代表：島田成年）の一社であるシマダハウス株式会社が運営する「葉山うみのホテル」（神奈川県三浦郡葉山町）では、ご宿泊のお客様に人気のアニバーサリープラン（ケーキとシャンパンのセット）が期間限定でクリスマス仕様に。ホテルのロゴやクリスマスツリーをかたどったアイシングクッキーで彩られたケーキとともに、特別なひとときをお過ごしください。

Xmasアニバーサリープラン概要

オリジナルケーキについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/269_1_42ce7328fd25c19bcfb364efda1c260a.jpg?v=202510210125 ]

アニバーサリープランのケーキ製作を担うのは、「葉山うみのホテル」の従業員であり、ホールケーキ専門店「お菓子工房 La Panna」も運営するパティシエ 比翼かさねです。葉山・横須賀・三浦半島など地元の食材を使用し、見た目のかわいさだけでなく、味にこだわったお菓子作りを追求しています。

バルーン装飾のイメージ

◆葉山うみのホテル

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。最上階の人工温泉「Horizon Onsen」では、湯に浸かりながら江の島や富士山を望む贅沢な時間を。1階「SANDBAR」では地元食材を使った料理やカクテルを楽しめ、宿泊以外の方も利用可能。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

ホテルフロント開放感あるラウンジ

モーニング：選べるメイン＋三浦野菜のサラダビュッフェ

ご朝食には、4種のメインプレートからのチョイスに加え、三浦野菜のサラダビュッフェやスープ、シリアル、ドリンクをご用意しております。爽やかな朝を彩るバリエーション豊かなメニューです。

葉山うみのホテル概要

立てないおむすびプレート ふっくら炊き上げたご飯を手で包まずに仕上げる「立てないおむすび」。素材の味をそのまま楽しめる優しい一皿。ふわぁとろぉフレンチトースト 外はこんがり、中はとろけるような食感に仕上げた自慢のフレンチトースト。三浦野菜のあったかミネストローネ 旬の三浦野菜をふんだんに使い、身体に沁みわたる滋味深いスープ。ホワイトソースの海老グラタン クリーミーなホワイトソースにぷりぷりのエビを加えた、朝にぴったりの一皿。

電 話 ： 046-854-7411

メ ー ル : info@umino-hotel.com

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

交 通 ： 電車／新宿駅から湘南新宿線で逗子駅まで約1時間。逗子駅から京急バスで「清浄寺」バス停まで約7分。清浄寺バス停から徒歩すぐ。

運 営 会 社 ： シマダハウス株式会社

客 室 構 成 ： 客室20室、Bunk room(キャビンタイプ)41室

料 金 ： 客室 1室2名 14,000円～ ／ Bunk room 1室1名 6,800円～

葉山うみのホテルイメージムービー

シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

bar hotel箱根香山Hotel＆Residence六本木神楽坂レトロなBARとホテルSAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven 石垣（運営受託）シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/