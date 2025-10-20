大谷翔平選手 オフィシャルジュエリー最新作「K18 DIAMOND PENDANTS」 IMAYO 公式オンラインショップ 他にて好評受注販売中

株式会社 今与

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の二刀流復活を記念して、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」を、大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ 560個 の数量限定で、IMAYO 取扱店舗および公式オンラインショップ 他 にて好評受注販売中です。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を目指して快進撃を続ける二刀流スーパースター、大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLB において、いちずに野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は見る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「THE RETURN OF THE TWO-WAY STAR」 二刀流スーパースター 完全復活へ

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB(TM)︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ(TM)︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して、今与だけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生しました。ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、大谷選手の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投手としての二刀流復活を象徴するデザイン。専用ケースには、ゴールドMLBロゴがプリントされています。大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ、560個の数量限定でのお届けになります。

「ゴールドMLB ロゴ」について

ゴールドMLBロゴは、前シーズンのアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王に輝いた選手のみが背負うことができる特別な証です。2025年シーズンは、受賞した6名の選手たちが、この特別仕様のユニフォームを着用してプレーしています。MLBではバッターマンロゴがユニフォーム背中のネーム上部に施されていますが、それがゴールド仕様となっており、選ばれし選手たちの功績を象徴しています。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025 エディション 商品概要

大谷翔平選手 2025 ロサンゼルス・ドジャース 二刀流復活記念

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」

●製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。

●国内数量 560個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 990,000円

※デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材 ：K18製

ダイヤモンド 約0.23ct

サイズ ：H 約17mm × W 約13mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

価格 ：税込み 990,000円

IMAYO 取扱店舗および公式オンラインショップ 他 にて好評受注販売中

販売期間：2025年10月3日（金） 11時00分 ～ 2026年9月30日（水） 15時00分

※数量限定生産につき、先着順にて注文を承ります。限定数を超えた注文は承れません。

※お一人様一点限りのご購入でお願いします。複数注文はキャンセルさせていただきます。

詳しくはIMAYO 公式オンラインショップの商品詳細ページをご覧ください。

商品詳細ページ :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025 エディション 取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

IMAYO 京都御池店

〒604-0954 京都市中京区御池通柳馬場通東入ル

京都御池創生館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027

IMAYO 京都御池店

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休日：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）

ジェイアール京都伊勢丹 9階 宝飾

その他、全国主要百貨店および小売店にて好評受注販売中

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LIST(https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/)をご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取扱はございません。

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

