採用管理システム「トルー」、タレントプール機能をリリース

株式会社ダトラ

株式会社ダトラ（本社：大阪府中央区、代表取締役 草深悠介）が提供する採用管理システム「トルー」は、タレントプール機能をリリースいたしました。

これにより、応募時には採用に至らなかった人材も、再応募や新たな採用機会を生み出すことができるようになります。

■実装の背景

現在トルーでは、採用管理機能の強化に努めており、

日々、利用顧客様から寄せられるお悩みを解決すべく、追加開発を行っております。

今回は利用顧客様の

「書類選考で見送った候補者の中にも、別のポジションなら適している人材がいる」

「以前応募してくれた優秀な候補者に、新しい求人情報を届けたい」

といった声にお応えし、タレントプール機能の開発を行いました。

これにより、不採用になった候補者をプールし、次のアプローチの際、素早く見つけることができます。また、メール配信や一括通知などのアプローチをトルー内で行うことができます。

■機能の概要

- 候補者のプール/検索応募者を不採用/辞退に変更する際にタレントプールに登録するか選択できます。タレントプールに保存されている候補者は様々な条件で検索が可能です。また、検索条件に名前をつけて保存することで、あとで呼び出すこともでき、特定条件の候補者へのアプローチも簡単に行えます。- 候補者へのメッセージ送信/応募依頼候補者に対して一括でメッセージを送信できます。この際、メッセージテンプレートのメッセージを利用することも可能です。また、イベント告知や状況伺いなど、コミュニケーション目的のメッセージ送信のほか、おすすめ求人への再応募依頼を搭載してメッセージを送信することも可能で、応募の掘り起こしも狙えます。

■タレントプール機能で想定されるトルー利用顧客様のメリット

- 過去の応募者に再びアプローチ可能応募時には採用に至らなかった人材も、一括でコンタクトを取ることで、再応募や新たな採用機会を生み出します。- 求人やイベント告知を一括で送信新しいポジションの募集や採用イベントの開催情報を、過去の応募者に直接届けることが簡単になります。- タレントの温度感を再確認一括メールを通じて過去の応募者の反応を見ることで、引き続き興味を持つタレントを見極めることが可能です。

本機能について詳しくは下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://web.toroo.jp/contact(https://web.toroo.jp/contact)

トルーは今後も、企業の効果的な採用活動に貢献する機能の追加、強化に努めてまいります。

トルーサービス資料：https://web.toroo.jp/download/doc_dl01(https://web.toroo.jp/download/doc_dl01)

■トルーとは

トルーは、応募者集客はもちろん、業務効率改善にも効果的なATSです。

求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能や、さらに応募数を増やしたい場合にはGoogleやSNSなどWEB広告での応募者獲得も可能。

採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、すでにお使いの顧客管理システムとの連携で煩雑な採用業務の1本化を実現、さらに応募者との面談日程調整もトルーが代行しますので大幅な業務効率改善が期待できます。

トルーWEBサイト：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

■会社概要

株式会社ダトラ



代表取締役：草深悠介

所在地：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階

事業内容：採用管理システム「トルー」、WEBマーケティング事業

公式サイト：https://www.datora.jp/