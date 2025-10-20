【小学生向け】「英語を好きになるきっかけを」--個別指導 臨海セレクト、『タイピング英語(R)』体験会を開催

『タイピング英語(R)』の概要

小学校で英語を学び始めたお子さまに、「どうすれば楽しく、そしてちゃんと身につく学ぶになるかな？」と感じる保護者の方へ。

個別指導 臨海セレクトでは、子どもが夢中で英語にふれながら、自然と“英語の基礎力”を身につけられる新プログラム『タイピング英語(R)』の体験会を開催します。

本プログラムは、タイピング英語教室「アクティメソッド」が開発したシステムを活用し、タイピングを通じて英語を“聞いて・見て・打って”体感的に学ぶ新しいスタイルの英語学習法。

ゲームのように楽しみながら、発音・つづり・意味が自然と定着し、「英語ができる！」という自信につながります。

秋の体験会は、東京都・千葉県・埼玉県の臨海セレクト各教室で、10月下旬より順次開催予定です。

【動画】タイピングで英語を学ぶ小学生の様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-nNOj9LqSsU ]

体験詳細

会社概要

【株式会社臨海について】

1974年9月にさくら塾（現上中里校）として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,501名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。

株式会社臨海の詳細はこちらをご覧ください。https://rinkaigroup.com/

【臨海セミナーについて】

臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて549校（2025冬期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す域密着の進学塾として50年の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へとつなげる指導をしています。

※生徒数73,034名（2025年9月現在）

臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

株式会社臨海 本社ビル

【株式会社iGOについて】

株式会社iGO（本社：東京都渋谷区）は、タイピングを使った英語指導「アクティメソッド」を中心に、子どもたちが“楽しく英語を身につける”ことを目指した英語教育事業を展開しています。

従来の書き取り学習に代わる「聞く・見る・打つ」を組み合わせた体感型の学びを通じて、英語の基礎力とタイピングスキルを同時に育成。

また、タイピング英語学習システムの『英語王』や『タイピィの冒険』など、ICTを活用した多様な学習コンテンツを開発し、全国の教育現場へ新しい英語学習のスタイルを届けています。

アクティメソッドの詳細はこちら：https://actimethod.com/

アクティメソッドの公式インスタグラムはこちら：https://www.instagram.com/actimethod_officia

英語王の詳細はこちら：https://eigo-oh.com/