「第53回日本救急医学会総会・学術集会」に遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」をブース出展。

ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下の ウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、2025年10月28 日（火）～10月30日（木）に、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）で開催される「第53回日本救急医学会総会・学術集会」（会長: 関西医科大学救急医学講座 主任教授 鍬方安行先生）にリアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」(※1)をブース出展すると共に、ランチョンセミナーを開催します。

■第53回日本救急医学会総会・学術集会 概要

・公式サイト：https://site.convention.co.jp/jaam53/

・会期 ：2025年10月28 日（火）～10月30日（木）

・会場 ：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-51

・参加方法 ：下記URLよりご確認ください。

https://site.convention.co.jp/jaam53/registration/(https://site.convention.co.jp/jaam53/registration/)

＃ブース出展について

・展示会場：45番ブース（大阪国際会議場 3階 イベントホール）

・展示内容：リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300 Cart」 (※2)

＃ランチョンセミナーについて

本セミナーのテーマは『遠隔医療で支援する臨床現場：救急医療の新たなかたち』です。長崎大学病院 高度救命救急センター センター長/教授の田崎修先生を座長としてお招きし、慶応義塾大学医学部 救急医学教室 准教授の本間康一郎先生と、鳥取大学医学部附属病院 高度救命救急センター 教授の上田敬博先生に、「Teladoc HEALTH」を活用した救急外来での取り組み事例をはじめ、病病連携や院内における新たな活用方法についてご講演頂きます。

・テーマ ：『遠隔医療で支援する臨床現場：救急医療の新たなかたち』

・日時 ：2025年10月29日（水）12:50～13:50

・会場 ：第11会場（大阪国際会議場12階 グラントック）

・座長 ：長崎大学病院 高度救命救急センター センター長/教授

田崎修先生

・演題１. ：『救急医療における新しい“つながり”のかたち』

・演者 ：慶応義塾大学医学部 救急医学教室 准教授

本間康一郎先生

・演題２. ：『遠隔診療を用いた救急医療支援の取り組み』

・演者 ：鳥取大学医学部附属病院 高度救命救急センター 教授

上田敬博先生

＃リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」について

専門医の少ない医療機関と遠隔地の専門医をオンラインで繋げる、リモート操作可能なリアルタイム遠隔医療システムです。超音波診断装置などの周辺医療機器と接続し、患者さんの容体を短時間で把握することができます。遠隔地にいる医師主導で操作を可能とし、現場にいるように情報を取得できます。

※リアルタイム遠隔医療システムのラインナップ。本製品には医療機器に該当する機能は含まれていません。

（※1）（※2）リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」ブランドサイト

https://www.phchd.com/jp/bx/telehealth

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドの医事コンピューターや電子カルテシステムの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com