D by DADWAYの国産ガーゼシリーズに新柄「スワンレイク」登場！思いを込めたベビーギフトに

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、オリジナルブランド「D by DADWAY（ディーバイダッドウェイ）」の国産ガーゼシリーズより、新テキスタイル“スワンレイク”を使用した5商品を2025年10月中旬に発売いたしました。

やわらかな肌ざわりと快適な使い心地を、日本のものづくりのこだわりで実現した、ブランドを代表するシリーズです。「生まれてきてくれてありがとう」の思いを込めて、それぞれのテキスタイルには異なるメッセージが込められています。

新登場の“スワンレイク”は、おめかしした白鳥の親子を描いた優雅な雰囲気のテキスタイル。ラベンダーカラーの縁取りがデザイン、そして赤ちゃんの愛らしさを一層引き立てます。家族みんなに穏やかな時間が流れますようにという願いから誕生したアイテムは、心温まる出産ギフトとして喜ばれることでしょう。

国産ガーゼシリーズ

「D by DADWAY」は2015年、ガーゼのベビーアイテムを軸としてスタートしたブランドです。生まれて間もない赤ちゃんのお肌に触れるガーゼには、安心・安全が何よりも大切です。この想いから、手間暇をかけた丁寧な製法でつくる“国産であること”を大切に、商品を展開してまいりました。

2024年のリニューアル後もこのこだわりを変えることなく、生地づくりから、縫製、検品に至るまで全て一貫して日本国内で行っています。現在は、創業60年以上の国内のベビーアイテム専門のメーカーに製造を委託し、自然豊かな九州にある工場で生産。使いはじめから肌に馴染むやわらかな仕上がりや、美しさと使いやすさを両立した縁取りなど、細部にまで使い心地を追求しています。いつまでも愛着を持ってお使いいただける、上質なベビーアイテムをお届けします。

雄大な阿蘇を望む工場からの景色

商品特長

■テキスタイル

D by DADWAYのテキスタイルは赤ちゃんへ「生まれてきてくれてありがとう」のメッセージが込められています。デザイナーが紡ぎだす柄に込められた意味をご紹介します。

＜スワンレイク＞

王冠とリボンをあしらった白鳥の親子が

水面をゆったりと漂う

そんな豊かで穏やかな時間を過ごせますように

■ふんわりやわらかな肌ざわり

味わいある質感で、使いはじめから肌に馴染むガーゼ。これを実現するのが、起毛加工とタンブル乾燥です。小さな針が付いたローラーをかけて、ガーゼの表面を軽く毛羽立たせる起毛加工を施した後、回転させながら温風を当てるタンブル乾燥を行うことで、さらにふんわりと仕上がります。

■美しい縁取り

おくるみとスタイに施された縁取り（パイピング）が、繰り返し洗うことでシワになりやすいガーゼの特質をカバー。使いはじめたときのハリ感が続きます。

商品概要

・ガーゼおくるみ

価格：4,180円 サイズ：W117×D0.2×H117cm

・ガーゼスタイ

価格：1,980円 サイズ：W21×D0.4×H26cm

・ガーゼハンカチ

価格：990円 サイズ：W28.5×D0.1×H28.5cm

・ギフトセット/M

価格：5,500円 内容：おくるみ、ハンカチ、スターラトル

・ギフトセット/S

価格：3,080円 内容：ガーゼスタイ、スターラトル

※ギフトセットのスターラトルは中国製。

※価格はすべて税込み。

取扱店舗

ダッドウェイオンラインストア、ダッドウェイ店舗、百貨店など

オンラインストア :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/dbydadway/r/rd-dadway/

D by DADWAY（ディーバイダッドウェイ）ブランド概要

D by DADWAYは世界中の育児用品を紹介する DADWAYから生まれたベビーアイテムを中心としたブランドです。赤ちゃんへ「生まれてきてくれてありがとう」という思いをテキスタイルデザインにのせて創りました。ベビーの誕生により新しくはじまる家族の日常、その暮らしにそっと寄り添う商品をお届けします。

ブランドサイト：https://www.d-bydadway.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/d_by_dadway/

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。