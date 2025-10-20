Fintertech、「NOT A GARAGE」購入者向けデジタルアセット担保ローンを提供開始

Fintertech株式会社

大和証券グループ本社及びクレディセゾンの合弁会社であるFintertech株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：相原一也、以下「Fintertech」）は、NOT A HOTEL株式会社（東京都渋谷区、代表取締役CEO：濱渦伸次、以下「NOT A HOTEL」）が提供する「NOT A GARAGE」購入者向けにデジタルアセット担保ローン（本ローン）の提供を開始いたします。*

*本ローンの提供はFintertechが行います。

本ローンは、2022年より提供を開始し、多くのお客様にご好評頂いている「NOT A HOTEL」購入者向けデジタルアセット担保ローンの適用対象を拡大し、「NOT A GARAGE」購入者向けにも同条件でご利用可能とするものです。これにより、ビットコインやイーサリアムなどのデジタルアセット（暗号資産）を売却することなく、プライベートジェットやクルーザーといった新たな移動手段を共同所有するための資金調達が可能になります。

「NOT A GARAGE」について

出典：NOT A GARAGE

「NOT A HOTEL」が提供する「NOT A GARAGE」は、「移動で日本の体験を変える」をコンセプトに、プライベートジェットやヘリコプター、クルーザーなど多種多様なモビリティを必要な分だけ所有できる新しいサービスです。共同所有モデルによって、購入・維持にかかるコストを大幅に削減し、これまで手の届きにくかった移動手段を、より身近に、より自由に所有できるようになります。日本中の目的地を繋ぎ、その土地ならではのユニークな体験と融合させながら、陸・空・海へと暮らしのフィールドを拡大する事を目指しています。

詳細はこちらをご覧ください。

サービスサイト：https://notagarage.co.jp(https://notagarage.co.jp/)

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000080389.html

NOT A GARAGE 購入者向けデジタルアセット担保ローンの概要

・資金使途：NOT A GARAGE購入費用

・貸付利率：1年目 0.0％～3.0％（実質年率）、２年目以降は3.2％～6.0％（実質年率）

・貸付限度額：最大5億円まで

・担保対象：BTC（担保掛目40％）、ETH（担保掛目40％）、保証人不要

・契約期間：1年（延長またはロールオーバーあり）、期中全額返済可能

・返済方式：元利一括返済方式（返済回数1回） ※延長時は利息のみ返済

・遅延損害金：年率15.0％

・オプション：返済期日に担保暗号資産による弁済が可能

*資金の融資に際しては所定のお手続き・審査が必要となります。

詳細はこちらをご覧ください。

https://dabl.fintertech.jp/pdf/nah_loan.pdf

■本ローンのお申込み・お問合せ

デジタルアセット担保ローン・サービスサイトのお申込み・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

https://dabl.fintertech.jp(https://dabl.fintertech.jp/)

■本ローンのご利用方法

本ローンは「NOT A GARAGE」のご購入を申し込まれたお客様限定のサービスです。

「NOT A GARAGE」ご購入の際に本ローンご利用意向をお伝え頂いたお客様に、当社よりご契約手続きの詳細をご案内させて頂きます。

■ Fintertechについて

Fintertechは、大和証券グループ及びクレディセゾンがそれぞれ創業来培ってきた金融ビジネスのノウハウを礎としながら、最先端のテクノロジーの活用や外部企業との連携により次世代金融サービスを機動的にかつ柔軟に創出することを目指しています。暗号資産を担保とする「デジタルアセット担保ローン」、クラウド型応援金サービスの「KASSAI」、「未来をわかちあう投資」を提供する貸付型クラウドファンディングサービス「Funvest（ファンベスト）」を展開しています。

■ 会社概要

会社名：Fintertech株式会社

本社所在地：東京都千代田区一番町5番地アトラスビル6階

代表取締役社長：相原 一也

資本金：24.1億円（資本準備金含む）

株主：株式会社大和証券グループ本社80％、株式会社クレディセゾン20％

貸金業者登録番号：東京都知事(2) 第31772号

日本貸金業協会会員 第006112号

会社HP：https://fintertech.jp

電話番号：03-4566-3136

【指定紛争解決機関】

日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

相談・苦情受付窓口 : TEL. 0570-051-051

受付時間 平日9:00～17:00 土・日・祝日・年末年始を除く

■ NOT A HOTELについて

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

創業から5年で9拠点の開業を実現し、2025年9月末時点で累計契約高559億円・オーナー数1,023名を達成しています。

■ 会社概要

会社名：NOT A HOTEL株式会社

代表者：濱渦 伸次

設立：2020年4月1日

事業内容：NOT A HOTELの企画・販売・運営

URL：https://www.notahotel.com