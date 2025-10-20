【ニューエラ】MASTERMIND WORLDとのコラボレーションコレクションを10月25日（土）に発売

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本発のラグジュアリーストリートブランド「MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）」とのコラボレーションコレクションを、10月25日（土）よりニューエラ新宿・銀座・渋谷・原宿・千葉・心斎橋と公式オンラインストアにて発売いたします。



【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/mastermindworld



MASTERMIND WORLDは、日本が世界に誇る伝統技術や最新テクノロジーに着目し、そこから生まれる高品質な素材にこだわることで、ストリートの正装たるリアルクローズにラグジュアリーという価値観をもたらしてきたブランドです。



今季のコラボレーションでは、ニューエラのパフォーマンスアパレルの中でもシーズンを問わず高い人気を誇るトラックスーツをフィーチャー。MASTERMIND WORLDらしいモノトーンカラーで仕上げ、上質で洗練された佇まいを演出しています。



また、カーブドバイザーキャップ「9FORTY(TM)（ナインフォーティー）」には、MASTERMIND WORLDのロゴをメタルプレートで表現。スポーティな印象の中に、ラグジュアリーなアクセントを加えた特別仕様のコレクションです。



【アイテムラインナップ】　※価格は全て税込


[9FORTY(TM)] 9,350円 [Knit Bucket] 9,900円





[Smooth Jersey Track Jacket]　 26,400円


　　　　 Front　　　　　　　　　　　　 Back





[Smooth Jersey Track Pants] 22,000円


Front Back





[Short Sleeve Cotton Tee] 12,100円


Front Back