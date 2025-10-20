【ニューエラ】MASTERMIND WORLDとのコラボレーションコレクションを10月25日（土）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本発のラグジュアリーストリートブランド「MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）」とのコラボレーションコレクションを、10月25日（土）よりニューエラ新宿・銀座・渋谷・原宿・千葉・心斎橋と公式オンラインストアにて発売いたします。

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/mastermindworld

MASTERMIND WORLDは、日本が世界に誇る伝統技術や最新テクノロジーに着目し、そこから生まれる高品質な素材にこだわることで、ストリートの正装たるリアルクローズにラグジュアリーという価値観をもたらしてきたブランドです。

今季のコラボレーションでは、ニューエラのパフォーマンスアパレルの中でもシーズンを問わず高い人気を誇るトラックスーツをフィーチャー。MASTERMIND WORLDらしいモノトーンカラーで仕上げ、上質で洗練された佇まいを演出しています。

また、カーブドバイザーキャップ「9FORTY(TM)（ナインフォーティー）」には、MASTERMIND WORLDのロゴをメタルプレートで表現。スポーティな印象の中に、ラグジュアリーなアクセントを加えた特別仕様のコレクションです。

【アイテムラインナップ】 ※価格は全て税込

[9FORTY(TM)] 9,350円 [Knit Bucket] 9,900円

[Smooth Jersey Track Jacket] 26,400円

Front Back

[Smooth Jersey Track Pants] 22,000円

Front Back

[Short Sleeve Cotton Tee] 12,100円

Front Back