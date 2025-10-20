創刊200号を記念して16年間で見つけた「本当に良いもの200選」を発表！ iPhone17のお得ワザも大公開!!【MONOQLO12月号】

株式会社晋遊舎12月号は「200号記念MONThe Best Best」を総力特集！ 16年をかけてモノをテストしまくったMONOQLOは、ついに今月号で200号となりました。これまで本誌を支えてくださった読者の皆さまへの感謝を込めて、厳選した「いいモノ」だけを集めました。その他、「iPhone17&Airのお得ワザ」や「全身保湿スキンケア10選」なども掲載。12月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

16年半のBestを一挙紹介！ モノをテストし続けたMONOQLOだから「心から推せる」おすすめを厳選しました

総力特集／200号記念 MONOQLO The Best

月刊誌MONOQLOは、今月号で200号です。今まで刊行した本誌全てを並べると約7畳になりました。そんな、今まで作った本の上で暮らせるほど、暮らしのモノについて考えてきた本誌が、今までの全てから厳選した「いいモノ」だけ集めた記念特集です。これまで本誌を支えてくださった読者の皆さまへ、感謝を込めてMONOQLOの全てをここに集めました。ありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いいたします。

最新iPhoneを最高に楽しく、快適に使える！ とっておきの便利技を紹介します巻頭特集／iPhone 17シリーズ&Air iOS 26のお得技50

今年も9月に新iPhoneが登場！ 買ったらぜひ試してほしい仕事もプライベートも最高に楽しく＆快適にするワザをどどんと紹介します。同じく9月にリリースされたiOS 26で使える便利なワザもピックアップしたので、今回購入を見送った人もぜひチェックしてみてください！

メンズ向けブランドを中心に、全身の乾燥をケアする保湿アイテムをテスト！TEST the RANKING／全身保湿スキンケア最新10選

今年も、もうすぐ肌が乾燥する季節がやってきます。そこで、対策として使いたいのが、全身用の保湿アイテムです。今回は、メンズ向けの製品を集め「保湿力」「使用感」「成分」の3項目でテストし、秋冬の肌の強い味方となってくれる製品を探しました。乾燥するこれからの季節の相棒となる一本を選んでみてください！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2025年で16周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】



SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!

LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqloX（旧Twitter） :https://twitter.com/monoqlo_info

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE（サンロクマルライフ）」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中！



https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp