【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「毎日食べたい、紀ノ国屋のおかき・おせんべい」特集を公開

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、「毎日食べたい、紀ノ国屋のおかき・おせんべい」をテーマにした特集を公開しています。国産米100％の本格派やおつまみにぴったりなミニおかきに加え、素朴な味わいがうれしい手焼きせんべいや、個包装で楽しめる詰め合わせまで、多彩なラインアップをご用意しました。お茶の時間やくつろぎのひとときに、香ばしい香りとやさしい食感をお楽しみください。

5種の彩り 杵つきおかきみんなで楽しむ、彩り豊かなひと缶 - 5種の彩り 杵つきおかき

伝統の杵つき製法で丁寧に仕上げた、国産もち米100％使用のおかきを５種類詰め合わせました。しょうゆ、サラダ、のり、わさび、刻み黒豆醤油の味わいを、食べ比べながら楽しめます。

缶に入っているので、ちょっとした手土産にもぴったり。お茶の時間やお集まりの席を、華やかに彩ってくれる一品です。

つぶつぶおこげせん 醤油味サクッと香ばしい、おこげの旨み - つぶつぶおこげせん 醤油味

国産米100％を使用した、おこげ生地が特徴のおせんべい。特殊製法で香ばしく焼き上げ、香り豊かな醤油味に仕上げました。

サクッとした軽やかさの中に、つぶつぶとしたおこげの食感が楽しい一枚。食べ始めたら止まらないやみつきの味わいで、お茶のおともやおつまみにもおすすめです。

ピリッとまろやか、クセになる一枚 - わさびチーズ

ピリリとしたわさびの辛さと、まろやかなチーズの風味が絶妙にマッチしたおかき。刺激とまろやかさが交わる、後を引く味わいです。

お酒のおともにはもちろん、軽くつまみたいときにも。ピリッとした刺激とやさしい余韻が、大人の時間をさりげなく彩ります。

