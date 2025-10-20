【エステー】これまでのご愛顧に感謝！ハイアールとコラボした「脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン」を実施

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、ゼリー状の炭が小さくなることで使い終わりがひと目でわかる脱臭剤「脱臭炭」の発売25周年を記念し、日ごろの感謝を込めて、ハイアール ジャパン セールス株式会社とコラボした「脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン」を実施。ハイアール製の冷凍庫やオーブンレンジ、炊飯器といったキッチン家電を抽選で合計25名様にプレゼントいたします。

本キャンペーンは応募フォーム（https://club-st-dashutan2025.makers-pts.net/redirect_st-dashutan2025.php）にアクセスし、クイズに回答することで参加できます。応募期間は2025年10月20日（月）から2026年1月31日（土）までです。

「脱臭炭」ブランドについて

「脱臭炭」は、ゼリー状の炭が減って小さくなることで交換時期がひと目でわかる脱臭剤です。長きにわたり取り組んできた消臭処方技術を活かし、2種類の炭（備長炭＋活性炭）を配合したゼリーで、キムチやニンニク、生ものなど、冷蔵庫内のイヤなニオイをしっかり脱臭します。

2000年に「脱臭炭 冷蔵庫用」「脱臭炭 下駄箱用（現：脱臭炭 下駄箱用 こわけ 3個入）」「脱臭炭 キッチン用（現：脱臭炭 キッチン・流しの下用 こわけ 3個入）」の発売を開始し、その後「冷凍室用」、「クルマ用 シート下専用」と用途を拡大。2025年2月には、「ゴミ箱用」を新たにラインナップしました。おかげさまで発売開始から今年で25周年を迎えます。

(商品左から)「脱臭炭 冷蔵庫用」、「脱臭炭 冷蔵庫用 大型」、「脱臭炭 野菜室用」、「脱臭炭 冷凍室用」「脱臭炭 キッチン・流しの下用 こわけ 3個入」「脱臭炭 クルマ用 シート下専用 200g」、「脱臭炭 ゴミ箱用」、「脱臭炭 下駄箱用 こわけ 3個入」

・「脱臭炭」ブランドサイト：https://dashutan-kometoban.st-c.co.jp/

キャンペーン要綱

【賞品】

Haier（ハイアール） 168L 前開き冷凍庫 JF-NUF168B：10名様

Haier（ハイアール）オーブンレンジ JM-WFVH26A：10名様

Haier（ハイアール） 5.5合炊きマイコンジャー炊飯器 JJ-M56B：5名様

【キャンペーン応募期間】

2025年10月20日（月）10:00～2026年1月31日（土）23:59まで

※応募締切時間間近はアクセスが集中する場合があります。時間に余裕をもってご応募ください。

【応募資格/応募条件】

本規約について同意されている方。

日本国内に在住の方で、且つ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

エステー社員及びキャンペーンの関係者による応募の場合は無効となります。

【応募方法】

応募フォーム（https://club-st-dashutan2025.makers-pts.net/redirect_st-dashutan2025.php）へアクセスし、次の項目をご入力の上、ご応募ください。インターネット接続料および通信料はお客様のご負担になります。

１.氏名 ２.電話番号 ３.年齢 ４.性別 ５.住所 ６.メールアドレス ７.クイズの回答

※必要項目が正しく入力されていない場合は、ご応募を無効とさせていただきます。

※応募が完了した方には応募受付メールをお送りします。ドメイン指定受信されている方は【@makers-pts.net】からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定してください。

【抽選・当選発表・賞品発送について】

・ご応募いただいた方の中から、厳正な抽選の上、当選者を決定します。

・ご当選は、ご当選メールおよび賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

応募フォームに入力いただいたメールアドレス/ご住所宛に、キャンペーン事務局から順次ご連絡/賞品発送させていただきます。

・応募フォームの入力内容に不備・誤りがあった等、賞品をお届けできない場合には、ご当選を無効とさせていただく場合がございます。

・賞品のお届け日は指定できませんので、予めご了承ください。

・賞品は、2026年2月中旬頃にご当選の旨をメールにてご連絡、2026年2月下旬頃に発送を予定しておりますが、配送事情や都合によりお届けが前後する場合がございます。予めご了承ください。

・配送地域、天候、交通状況、応募者がご不在の場合など、お届けに遅れが生じる場合もございます。

・賞品の配達は、日本国内に限らせていただきます。

・ご住所、転居先が不明等の理由により賞品を配達できない場合は、ご応募・ご当選の権利が無効となる場合がございます。

・賞品のお届け先の変更、再配達はできません。

・賞品はご応募の際にご入力いただいたご住所のみのお届けとさせていただきます。

・賞品の配達に関しては宅配業者等を使用させていただきます。

・賞品到着後の紛失・破損につきましては対応いたしかねます。

・ご当選者様都合による賞品の交換・換金・返品の要請にはお応えできません。

・家電の引取、リサイクル、廃棄には対応できません。予めご了承ください。

【推奨環境】

当サイトを安全にご利用いただくためには、以下の環境を推奨いたします。

≪PC≫

【OS】

Windows、Mac ※最新版

【ブラウザ】

Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox ※最新版

≪スマートフォン≫

以下のOSに標準搭載されたブラウザ

Android、iOS ※最新版

※上記に含まれるブラウザでも、お客様のご使用環境などによっては、ご利用いただけない場合がございます。

【注意事項】

・当選はお一人様または同一ご住所につき1回までとなります。

・本キャンペーンへのご参加は、日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

・当選賞品の返品、換金、譲渡はできませんので、あらかじめご了承ください。万が一、賞品到着時に破損していた場合はお問い合わせください。

・ご当選の権利はご当選者様本人に限り有効で、賞品の転売及び第三者への譲渡は一切禁止とします。不正行為などが確認された場合には､全ての当選権利を無効とさせていただく場合がございます。

・ご応募受付の確認、抽選結果に対するお問い合わせにはお答えできません。

・本注意事項にご了承いただけない場合や本注意事項の規定に違反する場合、不正な行為があると判断した場合などは、ご当選を無効とさせていただく場合がございます。

・本キャンペーンは、やむを得ない事情により、中止または内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・賞品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

・インターネット通信料・接続料はお客様のご負担となります。

【免責事項】

通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失､データへの不正アクセスにより生じた損害､その他本キャンペーンの応募に関してお客様に生じた損害について､当社は一切責任を負わないものとします。

【個人情報の取り扱いについて】

お客様からご提供いただいた個人情報は、当社が管理し、キャンペーンの運営、当選者への賞品の発送、個人を特定できない形に加工してエステー製品およびキャンペーン企画の改良、マーケティング活動のために利用させていただきます。また、当社と秘密保持契約を結んだ業務委託先を除いて、お客様の同意なしに第三者に開示・提供することはございません（法令等に基づき開示・提供を求められた場合を除きます）。

詳しくはWEBサイトに掲載している「個人情報保護方針」をご覧ください。

※個人情報保護方針URL：https://www.st-c.co.jp/privacypolicy.html

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】

脱臭炭25周年ありがとうキャンペーン事務局

メールアドレス：st-dashutan2025@makers-pts.net

開設期間: 2025年10月20日（月）～2026年3月6日（金）

対応時間:10:00~17:00（※土日、祝日、冬期休暇2025年12月29日（月）～2026年1月2日（金）を除く）

※受信は24時間、土日祝日も受け付けております。

※メールのドメイン指定受信、アドレス指定受信等をされている方は、「@makers-pts.net」からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。

※ご返答に数日いただく場合がございます。予めご了承ください。

※お問い合わせの際に発生するインターネット接続料および通信料は、お問い合わせされる方のご負担となります。

※本キャンペーンに関するお問い合わせは、必ず上記メールアドレスよりお問い合わせください。エステーお客様相談室ではご回答ができかねますので、予めご了承ください。