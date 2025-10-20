2025年9月度ダウンロード認定～LMFAO「Shots ft. Lil Jon」がプラチナ認定
一般社団法人日本レコード協会
LMFAO「Shots ft. Lil Jon」
日本レコード協会は、2025年9月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/hs/
・プラチナ認定作品
LMFAO「Shots ft. Lil Jon」
※ダウンロード認定において、2020年12月度以来の洋楽プラチナ作品となります
・ゴールド認定作品
ポルノグラフィティ「今宵、月が見えずとも」
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
YOASOBI「UNDEAD」
詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。
▼2025年9月度ダウンロード認定一覧（PDF）
▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
認定ランク：最低累計ダウンロード数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に基準を設定）