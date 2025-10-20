2025年9月度ダウンロード認定～LMFAO「Shots ft. Lil Jon」がプラチナ認定

写真拡大

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年9月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/data/hs/


・プラチナ認定作品


LMFAO「Shots ft. Lil Jon」

※ダウンロード認定において、2020年12月度以来の洋楽プラチナ作品となります






・ゴールド認定作品


ポルノグラフィティ「今宵、月が見えずとも」


Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」


YOASOBI「UNDEAD」


詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。



▼2025年9月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-623-d5b0a509fc1f12bbdd1f1c28e7ee24f0.pdf


▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品


https://www.riaj.or.jp/data/hs/



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


認定ランク：最低累計ダウンロード数


ゴールド：100,000


プラチナ：250,000


ダブル・プラチナ：500,000


トリプル・プラチナ：750,000


ミリオン：1,000,000


（以降100万毎に基準を設定）