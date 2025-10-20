オルビス、子どもたちのアートを施したオリジナル商品の売り上げの一部を寄付『ハンドトリートメント（子供地球基金コラボデザイン）』2025年10月20日（月）より発売開始

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）は、未来を担う子どもたちのすこやかな成長を応援するサステナブルな取り組みの１つとして、特定非営利活動法人 子供地球基金（所在地：東京都港区、代表：鳥居晴美、以下、子供地球基金）とコラボレーションした『ハンドトリートメント』オリジナル商品を、2025年10月20日（月）よりオルビスの通信販売、全国のオルビス直営店舗および総合通販サイトにて発売します。

本商品の売上の一部は、子供地球基金を通して世界中の子どもたちのために役立てられます。

オルビスはこれからもお客様および最前線で活動を続けるパートナーと共に、次世代を担う子どもたちへの寄付支援を主軸とするサステナブルな取り組みを加速させていきます。

オルビスは2024年より、未来を担う子どもたちをお客様と共に寄付で応援する『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』(https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index)を推進しています。オルビスが描く未来への価値創造に共感いただいたパートナーの一つに、子供地球基金との活動推進が実現し、売上の一部が寄付に使われる、オリジナルのチャリティ商品を販売開始しました。その第一弾としてコラボレーションした『グレープFe（エフ・イー）』オリジナル商品を2024年9月から発売しており、大変ご好評いただいています。（2025年10月以降、在庫なくなり次第販売終了）

このたび、さらに支援の輪を広げるべく、第二弾として、多くのお客様から長年愛されてきた『ハンドトリートメント』パッケージを子供地球基金に寄せられた子どもの絵を用いた特別デザインにしています。ふくろうは「福来朗」や「不苦労」などの字があてられる幸運を呼ぶ吉鳥。子どもたち、支援するお客様に福が来るようにこのデザインを選びました。また、チューブの色調やイラストサイズを調整し、大人が持ち歩きたくなるような、洗練された可愛らしさを目指しました。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2061/table/687_1_d05d24e0e8c010a79cc5618f64a394bf.jpg?v=202510201024 ]

＊弊社都合で特別デザインの販売を終了することがございます。

『ORBIS ペンギンリング プロジェクト』について

次世代を担う子どもたちが自分では解決できない困難を抱えずに、自分らしく成長していける社会を目指して2024年10月に開始したお客様参加型の寄付プログラムです。お客様が保有するオルビスポイントを寄付いただくことで特定非営利活動法人ジャパンハート(https://www.japanheart.org/)および特定非営利活動法人キッズドア(https://kidsdoor.net/)の活動を支援いただけます。また、特定非営利活動法人子供地球基金(https://www.kidsearthfund.jp/)とのコラボレーション商品を購入いただくことで、売上の一部が世界中の子どもたちのために役立てられます。

本プロジェクトは開始以来多くのお客様に支えられ、2025年9月末時点で70,032件のポイント寄付や対象商品の購入によるご支援をいただいています。

ORBIS ペンギンリング プロジェクト：

https://www.orbis.co.jp/contents/sustainability/index

子供地球基金について

1988年に創立した特定非営利活動法人。

「Kids Helping Kids ～子どもたちの絵で地球を塗り替えよう ～」というスローガンを掲げ、病気や戦争、災害などで心に傷を負った世界中の子どもたちの心のケアを目的とした活動を続けています。https://www.kidsearthfund.jp/

子供地球基金は、子どもたちが1日でも早く、のびのびと絵を描けるような世界を目指し、様々な理由で心に傷を負った世界中の子どもたちに物資支援やワークショップを行うだけでなく、精神的なよりどころとなる空間「キッズ・アース・ホーム」をクロアチア、ベトナム、カンボジアなど、世界12箇所に設置しました。