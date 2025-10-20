ゼリー飲料を買って、狩猟準備！ファミリーマートで『モンスターハンターNow』限定クエストに挑め！人気イラストレーター・タケウチリョースケさん描きおろし、ファン必見のコラボグッズがファミマ限定で登場！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、Nianticが開発・運営を手がけるiOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『モンスターハンター Now（ナウ）』とのコラボレーションキャンペーンを2025年10月21日（火）から全国のファミリーマート約16,400店で実施いたします。

キャンペーンでは、スタンプをためるとゲーム内の「コラボクエスト」への参加券がもらえるほか、対象のゼリー飲料購入で人気イラストレーター・タケウチリョースケさん描きおろしの限定オリジナルグッズがもらえます。

■ファミマと『モンスターハンターNow』が2度目となるコラボキャンペーンを開催

『モンスターハンターNow』(以下『モンハンNow』)は、世界中で人気を博すカプコンのハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」を、現実世界を舞台に体験できるスマートフォン向けアプリです。ファミリーマートでは、2024年9月に『モンハンNow』との初コラボキャンペーンを開催しました。ファミチキやファミリーマートユニフォーム重ね着などの限定ゲーム内アイテムを提供し、大変ご好評をいただきました。

そして、このたびファミリーマートでは、2025年9月でリリースから2周年を迎えた『モンハンNow』と、ふたたびコラボキャンペーンを実施します。今年は、期間中に対象商品をご購入でキャンペーン限定オリジナルグッズがもらえる企画を実施。SNS総フォロワー97万人を超える人気イラストレーター「タケウチリョースケ」さんによる、シーズン7「集い築け！空飛ぶ探索拠点！」に登場するモンスターの限定描きおろしイラストのグッズを展開します。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してスタンプをためることで参加券が取得できる限定クエストでは、ゲーム内で使用できる「ファミマ看板風の限定重ね着」や、タケウチリョースケさん描きおろしイラストの「限定ギルドカード」のほか、「竜玉のかけら」などの素材を手に入れることができます。

さらに、ファミリーマート限定デザインのブロマイドを「ファミマプリント」にて発売するほか、ファミマオンライン限定でオリジナルアパレルグッズも発売いたします。

■対象商品を2個買うと描きおろしグッズが1個もらえるキャンペーンを実施！

期間中、対象商品を2個同時に購入ごとに、タケウチリョースケさん描きおろしイラストのオリジナルA4クリアファイル、オリジナルステッカーがいずれか1個もらえます。

【実施期間】

2025年10月21日（火）AM10:00～ ※景品が無くなり次第終了

【景品】

オリジナルA4サイズクリアファイル（4種）

オリジナルステッカー（2種）

＜描きおろしモンスター＞

エスピナス、ガランゴルム、ルナガロン、メル・ゼナ

【対象商品】

・森永製菓 inゼリー各種

■スタンプをためて「ファミマ看板風重ね着」がもらえるコラボクエストに参加！

上記の対象商品を購入し、「ファミペイ」のスタンプをためると、『モンハンNow』コラボクエストの参加券を取得できます。コラボクエストをクリアすると、「ファミマ看板風重ね着」をはじめとする限定アイテムを入手できます。

【実施期間】

スタンプ付与期間 ：2025年10月21日（火）～11月3日（月）

参加券受取・応募期間 ：2025年10月21日（火）～11月7日（金）

コード引換期限 ：2025年12月31日(水)

コラボクエストクリア期限：2026年1月11日（日）まで

【参加方法】

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象の森永製菓 inゼリー各種を購入すると、1品につきスタンプが1つたまります。「ファミペイ」アプリ内でスタンプ3つと交換で、「『モンハンNow』コラボクエスト」参加券のプロモーションコードが取得できます。

【賞品】

「『モンハンNow』コラボクエスト」参加券

＜コラボクエスト詳細＞

参加券を取得し、プロモーションコードを使用すると限定の緊急クエストを受け取ることができ、クエストをクリアするとゲーム内で使用できる「ファミマ看板風重ね着」や、タケウチリョースケさん描きおろしイラストの「限定ギルドカード」、「竜玉のかけら」などを手に入れることができます。

「ファミマ看板風重ね着」（【ファミリーマート2025】衣装）

※もらえる装備は頭装備のみです。

「限定ギルドカード背景」（ファミリーマートコラボ2025）

※画像はギルドカード装着イメージです。

※「『モンハンNow』コラボクエスト参加券」は、1人につき、最大で1枚の参加券を取得できます。

※参加券には、コラボクエストに参加するためのプロモーションコードが記載されています。

※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにてご確認ください。https://niantic.helpshift.com/hc/ja/39-monster-hunter-now/faq/4209-redeeming-offer-redemption-codes/

■コラボイラストの限定ブロマイドを「ファミマプリント」にて発売！

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、タケウチリョースケさんによる描きおろしイラストを使った限定ブロマイド（全4種）を発売いたします。

【商品名】【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】ブロマイド

【価格】L判：300円(税込) 2L判：500円(税込)

【販売期間】2025年10月21日（火）10時 ～2025年11月23日（日）23時59分

【販売地域】全国

【販売形式】選択式

※一部、マルチコピー機の設置がない店舗がございます。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ファミマオンライン限定で『タケウチリョースケ×モンスターハンターNow』アパレルグッズも発売！

【商品詳細】

【商品名】【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】オリジナルTシャツ エスピナス

【価格】4,528円（税込4,980円）

【予約期間】2025年10月21日（火）10:00～11月23日（日）23:59

【受取期間】2026年1月30日（金）～2月5日（木）

【内容】タケウチリョースケさん描きおろしイラストを使用したオリジナルTシャツです。

【サイズ】M・L・XL

【素材】綿100%

【タケウチリョースケ×モンスターハンターNow】オリジナルパーカー メル・ゼナ

【価格】8,164円（税込8,980円）

【予約期間】2025年10月21日（火）10:00～11月23日（日）23:59

【受取期間】2026年1月30日（金）～2月5日（木）

【内容】タケウチリョースケさん描きおろしイラストを使用したオリジナルパーカーです。

【サイズ】M・L・XL

【素材】綿100%

※画像はイメージです。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)

【『モンハンNow』コラボキャンペーンの詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_monsterhunternow_cp_27mXzJ7.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜ご参考＞

『モンスターハンターNow』とは

Nianticが提供するスマートフォン向けアプリ『モンスターハンターNow』。世界中で人気の高いカプコンの「モンスターハンター」を現実世界で体験でき、プレイヤーはハンターとして街に現れるモンスターに挑む。片手でできる簡単な操作ながら、モンスターハンターならではのアクション性とモンスターとの緊張感のある駆け引きを、「モンスターハンター」に初めて触れる方はもちろん、長年のファンの方でも楽しむことができる。

タケウチリョースケ

コミックやアニメ、ゲームのキャラクターと現代日本と融合させたファンアートなどでSNSを中心に活動するイラストレーター。シンプルながらも特徴を掴んだキャラクター描写と、細やかな背景、ストリートファッションという独自の作風で注目を集めている。

(C)2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C)CAPCOM