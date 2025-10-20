長尾謙社さんの秋のグラビア＆インタビュー掲載！「多聞くん今どっち!?」が表紙の『花とゆめ』22号10月20日（月）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』22号を10月20日（月）に発売しました。

豪華ふろくは「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」です！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/

連続ふろく第2弾！「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」

『花とゆめ』25年22号ふろく「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」

表面は描きおろし！イラストは草凪先生描きおろしの四龍とユン♪

最終章大大大反響!! 「暁のヨナ」（草凪みずほ）

「暁のヨナ」（草凪みずほ）

盃を壊して地上に戻って来たヨナたち。満身創痍のスウォンを抱え、緋龍城の外へと向かうが…。

10/27より「暁のヨナ」名場面コンテストが開催！詳しくは『ザ花とゆめ姫』（10月27日［月］発売）＆花とゆめ公式Xにてお知らせします！

花とゆめ公式X https://x.com/HanaYume

なにわ男子・長尾謙杜さんがグラビア＆インタビュー&レポまんがで登場！

秋空の下、運命の人に出会ったみたいに心がときめく。

そんな魔法をかけてくれるのは、『花とゆめ』初登場のなにわ男子・長尾謙杜さん！

”実りの季節”である秋をテーマに、胸キュンシチュエーションや、理想のデートプランを語ってくれました♪

超待望の新連載!!「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）

「うちの黒魔導士がかわいすぎる！」のたきどん、超待望の新連載！

恋愛経験0の使用人たちが恋に挑戦…!?

最新HC12巻は同日発売！「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）がカラーつきで登場！

カラーつき「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）

混乱を極める「神在月の集会」。

スサノオ会の本当の狙いとは…!?

最新HC12巻、好評発売中！

HC「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）12巻

「神さま学校の落ちこぼれ」 12巻

■著者名： 原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社

■ISBNコード：9784592225492

■シリーズ名：花とゆめコミックス

神在月の集会のバイトに参加するナギ。

スサノオ会も紛れ込み、何かを企んでいるようで…。

「ちゃんと成果を出しているのでしょうか？」未だ分からないことの多いナギの能力について、トータは月読命に思うところがあり…!?

超能力×学園×友情×恋愛×陰謀!?

スピリチュアルスクールドラマ、女神をめぐり火花散る第12巻！

大人気につき連載続投！「ナイショのお隣さん」（風花）がカラーつきで登場！

カラーつき「ナイショのお隣さん」（風花）

待望の連載再開!!

理乃の三者面談に藤堂さんが…？

【花とゆめ25年22号】

●毎月５日・20日発売

●判型：B5判

●定価：490円（税込）

