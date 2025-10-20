長尾謙社さんの秋のグラビア＆インタビュー掲載！「多聞くん今どっち!?」が表紙の『花とゆめ』22号10月20日（月）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』22号を10月20日（月）に発売しました。
豪華ふろくは「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」です！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)
『花とゆめ』25年22号
連続ふろく第2弾！「『暁のヨナ』名場面クリアファイル２. by草凪みずほ」
表面は描きおろし！イラストは草凪先生描きおろしの四龍とユン♪
最終章大大大反響!! 「暁のヨナ」（草凪みずほ）
盃を壊して地上に戻って来たヨナたち。満身創痍のスウォンを抱え、緋龍城の外へと向かうが…。
10/27より「暁のヨナ」名場面コンテストが開催！詳しくは『ザ花とゆめ姫』（10月27日［月］発売）＆花とゆめ公式Xにてお知らせします！
花とゆめ公式X https://x.com/HanaYume
なにわ男子・長尾謙杜さんがグラビア＆インタビュー&レポまんがで登場！
秋空の下、運命の人に出会ったみたいに心がときめく。
そんな魔法をかけてくれるのは、『花とゆめ』初登場のなにわ男子・長尾謙杜さん！
”実りの季節”である秋をテーマに、胸キュンシチュエーションや、理想のデートプランを語ってくれました♪
超待望の新連載!!「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）
「うちの黒魔導士がかわいすぎる！」のたきどん、超待望の新連載！
恋愛経験0の使用人たちが恋に挑戦…!?
最新HC12巻は同日発売！「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）がカラーつきで登場！
カラーつき「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）
混乱を極める「神在月の集会」。
スサノオ会の本当の狙いとは…!?
最新HC12巻、好評発売中！
HC「神さま学校の落ちこぼれ」（原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社）12巻
■著者名： 原作／日向夏 まんが／赤瓦もどむ 原作協力／星海社
■ISBNコード：9784592225492
■シリーズ名：花とゆめコミックス
神在月の集会のバイトに参加するナギ。
スサノオ会も紛れ込み、何かを企んでいるようで…。
「ちゃんと成果を出しているのでしょうか？」未だ分からないことの多いナギの能力について、トータは月読命に思うところがあり…!?
超能力×学園×友情×恋愛×陰謀!?
スピリチュアルスクールドラマ、女神をめぐり火花散る第12巻！
大人気につき連載続投！「ナイショのお隣さん」（風花）がカラーつきで登場！
カラーつき「ナイショのお隣さん」（風花）
待望の連載再開!!
理乃の三者面談に藤堂さんが…？
【花とゆめ25年22号】
●毎月５日・20日発売
●判型：B5判
●定価：490円（税込）
