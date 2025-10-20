「SPARK!!SOUND!!SHOW!!」と「Ivy to Fraudulent Game」が生登場！Organic CallによるAWA公式番組『夜更けの待ち合わせ』第8回開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年10月23日（木）23:00～24:00の1時間に渡って、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、東京都ロックバンド「Organic Call」がゲストアーティストと音楽トークによって互いの新たな一面を引き出していく音楽番組『夜更けの待ち合わせ』第8回を開催いたします。

当番組は、「強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う」ロックバンド・Organic Callが番組MCとなり、ゲストアーティストと毎回異なるテーマでセレクトした楽曲についてトークを展開し、新たな一面を引き出していく音楽番組。第8回目のゲストは、2010年にタナカユーキとチヨを中心に大阪で結成、通称スサシ「SPARK!!SOUND!!SHOW!!」と、2010年10月に群馬県で結成されたロックバンド「Ivy to Fraudulent Game」の2組が登場。ライブハウスやロックバンドを愛し、そして愛されるOrganic Call ならではのゲストとここでしか聴けない音楽トークに期待してほしい。AWAラウンジはAWAアプリ、WEBからどなたでも無料で参加することができ、リスナーはチャットでアーティストと交流することができます。

■AWA公式番組『夜更けの待ち合わせ』第7回概要

開催日時：2025年10月23日（木）23:00～24:00

出演：Organic Call / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Ivy to Fraudulent Game

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_organiccallprogram_1023_pr

■Organic Call

2017年始動、東京都ロックバンド「Organic Call」。

「強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う」。



■SPARK!!SOUND!!SHOW!!

2010年にタナカユーキとチヨを中心に大阪で結成、通称スサシ。幾度かのメンバーチェンジを経て2017年3月に現体制へ。

2018年6月に1stフルアルバム『火花音楽滙演』を自主リリースし、シーンに大きな爪痕を残す。ここから本格的なスサシの快進撃がスタート。スサシのサウンドやライブは"バグってる"と称されることが多いが、「速い・ノイジー・カオティック・ヘヴィ・ダンサブル・エレクトロ・ラップ・めっちゃポップ」の8拍子が揃っているゆえのこと。"バグっている"音楽表現を確立し始めたのは、現体制で発表した本フルアルバムから、である。

同年、Creepy Nutsの「合法的トビ方ノススメ」「助演男優賞」をリミックス。本作は2018年7月にリリースされたCreepy Nutsのコンプリート盤「INDIES COMPLETE」に収録。ロックファンだけではなく、HIPHOPリスナーの耳にも届くことになった。

翌年の2019年には、6月に「SATANIC CARNIVAL'19」、7月に「京都大作戦2019」といった大型ロックフェスに続々と出演。いよいよシーンにおいて頭角を現した。同年9月には2ndフルアルバム『NU BLACK』をリリース。

2020年のコロナ禍にENTHとのスプリットEP「#ワイタイスカッ」、デジタルEP「スサ死 e.p.」をリリース。同年11月にオリジナルTVアニメ「アクダマドライブ」のOP曲「STEAL!!」をシングルとしてリリース。

2021年6月には52Pブックレット付きシングル「HAPPY BIRTH DIE feat. 原田ちあき」をリリース。

2022年2月に3曲入り限定EP「akuma」をリリース。

2023年にバンドの新たな可能性を表現した3rdアルバム『音樂』をリリース。同年、KEYTALKの小野武正氏プロデュースのシングル「morning glow」、デジタルパンク感あふれる「JUNGLE BUN DEM」をリリース。

2024年に結成15周年祝したツアー「15th Anniversary Show～QUATTRO Series～」、「15th Anniversary Show～Zepp Series～」を敢行し、自身初となるZeppワンマンライブを成功に収めた。

また、2023年より自らの樂園を体現すべき、自主企画イベント『HAPPY DO BOUNCE!!』を不定期で開催。

■Ivy to Fraudulent Game

2010年10月に群馬県で結成された、寺口宣明（Vo, G）、カワイリョウタロウ（B, Cho）、福島由也（Dr, Cho）からなるロックバンド。バンド名には「Ivy=植物の蔦の意で、生命力が強く、広範囲に伸び成長して行く蔦のように音楽やバンドもなっていけるように。Fraudulent Game=イカサマ的な意で、いい意味で期待を裏切っていきたい」という願いが込められている。2017年12月にビクターエンタテインメント内のレーベル・Getting Betterから1stアルバム「回転する」をリリースし、メジャーデビュー。9月にmurffin discsに移籍し、mini muff recordsとタッグを組んで自身のブランド「from ovum」を立ち上げた。2022年10月にオリジナルメンバー・大島知起（G）が脱退するも、バンドはサポートギタリストを迎えて活動を継続。2023年9月には現体制初のアルバム「RE:BIRTH」をリリースした。15周年を迎える2025年8月には通算6枚目のオリジナルアルバム「Ivy to Fraudulent Game」を発表。8月から10月にかけては結成15周年記念ツアー「Ivy to Fraudulent Game 15th Anniversary - BATTLES tour 2025 -」を行う。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm