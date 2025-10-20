ペットと楽しい新年を迎える、『ペテモの福袋2026』10月20日より、予約販売を開始

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、10月20日（月）10時より、全国のペテモ約200店舗とペテモオンラインストアにて、「ペテモの福袋2026」を数量限定で予約販売を開始いたします。

ペットの家族化が深まり、記念日やシーズンイベントを一緒に楽しみたいというペットオーナーさまが増えています。イオンペットでは毎年、ペットとの新年を楽しく、幸せに迎えられるよう願いを込めて、特別なオリジナル福袋をご用意しています。

本年度も計7種類のわんちゃん・ねこちゃん・うさちゃん・はむちゃん用のオリジナル福袋を展開。

また、お出かけやおしゃれを楽しみたいペットオーナーさまの声にお応えし、昨年よりラインナップを拡充したペットカート福袋や、種類とサイズが選べるお得なウェアハッピーバッグを販売するほか、今年は「ペテモ×いーすとけん。・もぐにゃん」のコラボ福袋が新登場します。かわいいデザインと実用性を兼ね備えたアイテムが、ペットとペットオーナーさまのお正月を特別に彩ります。

イオンペットは、今後もさまざまな商品やサービスの提供を通し、豊かなペットライフに貢献することで、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

■販売概要

全国のペテモまたはペテモオンラインストア（https://shop.petemo.jp/feature/happybag）

にて予約受付 ※うさちゃん・はむちゃん用は一部店舗福袋のみ取り扱い

■商品詳細（一部抜粋）

以上