【学研】国家資格「公害防止管理者等資格認定講習」の『騒音・振動関係』等4区分をオンラインでリリース

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken LX（東京・品川／代表取締役：岩藤匡史／以下「Gakken LX」）は、2025年10月20日（月）に「公害防止管理者等資格認定講習(https://kougai-boushi.gakkenlx.jp/)」において、『特定粉じん関係』『一般粉じん関係』『ダイオキシン関係』『騒音・振動関係』をオンライン形式で提供開始いたしました。PCやスマートフォンから24時間365日いつでも受講でき、忙しい業務の合間に効率的に学ぶことができます。

Gakken LXが提供する公害防止管理者等資格認定講習について

公害防止管理者の配置は、工場・事業場の種類や規模に応じて法令で厳しく義務付けられている国家資格です。環境問題への意識が高まる現代において、企業が法令を遵守し、適切に環境保全を行う上で不可欠な存在です。

しかし、その資格取得には「年に一度の国家試験に合格する」という高いハードルがあり、計画的な資格者の育成・確保が難しいのが現状です。さらに、多くの業界で人材不足が深刻化しており、資格者確保は企業にとって大きな課題となっています。

こうした背景のもと、Gakken LXが提供する「公害防止管理者等資格認定講習(https://kougai-boushi.gakkenlx.jp/)」は、受講者が環境保全に関する専門知識と技術を体系的に学ぶことを目的としています。認定講習を受講完了後、CBT試験にて行われる修了試験に合格すると、国家試験の合格者と全く同じ公害防止管理者の資格を得ることができます。

当社の認定講習はオンラインで受講することができるため、インターネット環境があれば、時間や場所を問わず、いつでも受講いただけます。企業は場所や時間の制約を受けにくくなり、効率的に社員の資格取得をサポートすることが可能になります。

本講習の特長

・時間と場所を選ばない：受講者は自身の都合に合わせて学習を進められ、移動や講習時間の拘束への負担を軽減できます。

・計画的な育成が可能：オンラインの特性を活かし、企業はより計画的に資格者を育成・確保できます。

・資格者不足の解消へ：国家試験とは異なるルートで、早期かつ確実に公害防止管理者と同等の資格者を確保できます。

・オンライン形式にすることで受講料は業界最安値（※2025年10月、自社調べ／一般社団法人産業環境管理協会(https://www.jemai.or.jp/polconman/competency/recognition.html)）。

受講料（非課税）

特定粉じん関係 19,000円

一般粉じん関係 18,000円

ダイオキシン類関係 32,000円

騒音・振動関係 38,000円

当社は本講習を通じて、企業における環境管理体制の強化と、優秀な環境保全人材の育成を支援してまいります。

Gakken LXについて

学研グループの教育ノウハウを活かし、専門職種・技術に特化した、資格取得や更新研修のeラーニング化を進めています。300以上ある国家資格は対面での受験が一般的でしたが、昨今のDX化により、多くの国家資格において、研修の座学部分がオンラインで実施されるようになりました。一方で、実技を伴う技能研修は、引き続き対面での実施が不可欠な場合が多く、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド形式が増加しています。Gakken LXは、この専門資格のラーニング・トランスフォーメーションを推進するため、厚生労働省や経済産業省、国土交通省が所管する国家資格を中心にeラーニング化を推進しています。

例えば地方で店舗を営む方がわざわざ店を休んで受講しなければならなかった講習も、Gakken LXがeラーニング化することで「空いている時間で、どこでも受講できる」ようになります。これにより、時間や場所の壁をなくし、忙しい専門職の方々の負担軽減に貢献していきます。

また、従来の集合型研修や紙を用いた申し込みでは、受講者だけでなく主催団体側にも大きな事務負担がかかっていました。Gakken LXの仕組みでは、申し込み・決済・修了者管理までをオンラインで一元化することで、主催団体側の確認・処理作業も効率化。結果として、受講者・主催団体双方の負担を軽減することにつながります。

現在オープンしている他の講習について

ほかにもGakken LXでは、さまざまな講習を運営しております。ぜひご覧ください。

・運行管理者指導講習(http://unkou-kanri.com/)

・サービス管理責任者／児童発達支援管理責任者 基礎研修・実践研修(https://fukushi.gakkenlx.jp/)

・一級・二級建築士定期講習(https://kenchiku.gakkenlx.jp/)

・公害防止管理者等資格認定講習(https://kougai-boushi.gakkenlx.jp/)

・貸金業務取扱主任者講習(https://kashikin.gakkenlx.jp/)

・管理業務主任者 登録実務講習・登録講習（更新）(https://mansion-kanri.gakkenlx.jp/)

■株式会社Gakken LX

https://www.gakkenlx.co.jp

・代表取締役：岩藤 匡史

・設立年月日：2023年11月20日

・本社所在地：東京都品川区西五反田2-11-8

・電話番号：03-6431-1547（代表）

・事業内容：国家資格に関するeラーニングの開発、運営/コンサルティング

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開