【業務提携のお知らせ】株式会社メリル、株式会社ORENCHとの業務提携を締結

株式会社メリル株式会社メリル、株式会社ORENCHとの業務提携を締結

Webマーケティング戦略及びSEO・LLMO対策を得意とする株式会社メリルとデザインの力で成果を最大化する株式会社ORENCHが、生成AI時代の「戦略的UI/UX」創出の業務提携を締結

～生成AI時代の「戦略的UI/UX」で未来のWeb標準を創る～

Webマーケティング戦略及び先進的なLLMO（大規模言語モデル最適化）対策を強みとする株式会社メリル（本社：静岡県静岡市、代表取締役：中島 大介）は、Webサイト及びランディングページ（LP）のデザイン制作で高い評価を受ける株式会社ORENCH（本社：福岡県福岡市、代表取締役：國嶋 利幸）と、このたび業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携は、生成AIによる検索体験が主流となる新時代において、クライアントのデジタル上での競争優位性を確立することを目的としています。

株式会社ORENCHの訴求力の高いクリエイティブ制作能力と、弊社が培ってきたLLMO対策及びそれに連動するWebマーケティング戦略策定能力を融合させ、これまで分断されがちだった「マーケティング・LLMO戦略立案」から「デザイン制作」、さらに「効果測定・改善」までをワンストップで提供し、AIとユーザーの双方から最高評価を得るWebサイト・LP制作サービスを提供してまいります。

■ 本提携によるシナジーと提供価値

AI時代の戦略的UI/UX「LLMO × デザイン」による次世代コンテンツの創出

近年、ChatGPTやGeminiなどの生成AIの普及やGoogleのSGE（Search Generative Experience）に代表されるように、AIが答えを提示する時代へと移行しています。この変化に対応する次世代のSEOとして「LLMO」が極めて重要になっています。

AIに正しく情報を認識させ、権威性や信頼性を伝達するLLMOの高度な戦略をWebサイト上で実現するには、情報を論理的に構造化し、ユーザーにも分かりやすく提示するデザイン、すなわち次世代の「戦略的UI/UX」が不可欠です。

SNS総フォロワー24万人以上の強力な集客力を活用

弊社は、YouTubeで15万人以上の登録者を持ち、SNS総フォロワー24万人の認知度にて、LLMO対策の知見や生成AI時代に対応した新たな検索最適化手法を業界に先駆けて提供しており、「AIに評価される情報の構造・コンテンツ」を定義し、当社がその戦略を「人間にとって最も魅力的で分かりやすい次世代のUI/UXデザイン」として完璧に可視化・実装を行います。

この連携により、AIとユーザーの双方から選ばれる、次世代標準のデジタルコンテンツを創出します。

また、シームレスなプロジェクト進行による顧客体験の向上にもメリットがあり、両社が緊密に連携しプロジェクトを成功へと導きますので、「戦略」と「制作」で窓口が分かれることによるコミュニケーションコストや認識の齟齬といったストレスからクライアント様は解放されます。

■各社代表コメント

株式会社メリル 代表取締役 中島 大介 氏

「戦略を形にするクリエイティブの力は、成果を出す上で不可欠です。デザインクオリティが非常に高いORENCH様との提携は、まさに鬼に金棒です。最高のチームでお客様の成功に貢献していきます。」

株式会社ORENCH 代表取締役 國嶋 利幸

「生成AI時代において、優れたデザインの定義そのものが変わろうとしています。国内でのWebマーケティングおよびLLMO対策のトップランナーとも言えるメリル様と協業できることは、未来の基準を創る挑戦であり大変心強く思います。私たちのデザイン力とメリル様の戦略を融合させ、お客様の期待を超える成果をお届けできると確信しています。」

■メリルでは無料LLMO診断サービスも実施中

メリルでは、企業のWebサイトが生成AIにどのように認識され、どの程度引用・参照されているかを包括的に分析し、AI時代に適応するための具体的な改善策を提案する「LLMO診断サービス」を無料で提供しております。

診断期間は通常1～2週間程度で、結果レポートと改善提案をお渡しいたします。

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/x8N9svcsuJMaJjPD9

■ 会社概要

＜株式会社メリルについて＞

会社名：株式会社メリル

代表者：代表取締役 中島 大介

所在地：静岡県静岡市葵区御幸町11-8-2F

設立：2015年5月

事業内容： Webメディア運営、Webマーケティング支援、オウンドメディア構築、SEO記事制作代行、SEOコンサルティング、LLMOコンサルティング

URL：https://meril.co.jp/

＜株式会社ORENCHについて＞

会社名：株式会社ORENCH

代表者：代表取締役 國嶋 利幸

所在地：福岡県福岡市早良区西新7丁目15-48

設立：2018年9月

事業内容： Webサイト・ランディングページ（LP）のデザイン制作、UI/UX設計、コーディングなど、Web制作におけるクリエイティブ領域全般

URL：https://orench.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社メリル広報担当

Email: contact+partnership@meril.co.jp

株式会社ORENCH 広報担当

Email: info@orench.co.jp