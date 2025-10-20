大学入試広報2.0の時代へ。株式会社ダイヤ書房と虹と満月と株式会社が協業し「大学入試広報に特化したSNSプロモーションパッケージ」を提供開始

株式会社ダイヤ書房

株式会社ダイヤ書房（本社：北海道札幌市、代表取締役：山田大介）は、若者マーケティング専門会社の虹と満月と株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西村海都）と協業し、大学入試広報に特化したSNSプロモーションパッケージの提供を開始いたしました。

大学入試広報2.0の時代をリード

30年以上の入試広報支援の実績を持つ株式会社ダイヤ書房は、2023年よりInstagram運用代行を通じた大学の広報活動支援を開始しています。

また、虹と満月と株式会社は、若者マーケティング専門会社として、これまで2万人を集客したオフラインイベントの開催やSNSを活用したマーケティングなどを得意としています。

両社は2024年より大学入試広報の施策を進めておりましたが、これまでの実績を踏まえて、正式に大学入試広報に特化した、企画からマーケティングまで支援するSNSプロモーションパッケージの提供を開始いたしました。

相互の強みを活かしながら、紙媒体中心から新たなるスタンダードであるデジタルへのシフトチェンジを模索する学校様をご支援し、これからの入試広報の学内プラットフォーム作りをお手伝いいたします。

受験者数の大幅増を実現

●京都産業大学

学生チームが企画・撮影・編集・投稿分析のすべてを担う体制作り・運用支援により、オーガニック投稿で総再生回数1,000万回を突破、2025年度の公募制推薦入試において前年と比べて志願者数が約6,000人増加しました。

また、インフルエンサーや広告を使用せず、学生が主体となって実用的なSNS運用能力を身につけながら大学入試広報の一躍を担うことで、学生のスキル習得や就職活動における在学時のアピールポイント、大学側の負担軽減など、SNSの運用を通じた付加価値の高さもこのサービスの特徴です。

独自のノウハウを用いて0→1での学生広報チームの立ち上げから、1→10の拡大期までを一貫してプロデュースします。

京都産業大学でのインタビュー記事（一部抜粋）

” 数字にも表れていて、特に大きかったのは今年の新入生への効果です。（中略）「高校生のときTikTokで京産を知って、大学を選ぶきっかけになりました」「オープンキャンパスに一度も行ってないけど、TikTokで大学の雰囲気を掴めたので志望しました」ってリアルな声が次々出てきて ”

-----京都産業大学 広報部（入試広報担当）新宮 龍吾様

記事全文はこちらから :https://daiyashobou.com/voice/202509012118/ダイヤ書房のサイトにリンクします

●千葉工業大学

2025年度の一般入試において志願者数が前年より約2万人増加し、志願者数が16万人と私立大学において日本一となった千葉工業大学では、虹と満月と株式会社が中心となりSNSアカウントによる企画・撮影・編集・投稿分析を行い、独自の切り口の「ニッチな理系コンテンツ」で230万再生を記録しました。

こちらも広告は使用せず、学生主体の動画コンテンツを制作、新しい切り口で学校の魅力を引き出し、業界の最前線で培った知見とスキルを最大限に活かした内容となっています。

今後も、若者マーケティング企業としてトレンドの最先端を走る虹と満月と株式会社と、入試広報支援のノウハウを熟知した創業55年の株式会社ダイヤ書房が手を組み、互いの専門性を活かしながら、ここ数年で本流となりつつある「SNSを活用した入試広報活動」を全国の学校・教育機関にご提供いたします。ご興味のあるご担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://daiyashobou.com/contact/ダイヤ書房のサイトにリンクします

虹と満月と株式会社について

虹と満月と株式会社は、若者に特化した企画・マーケティング専門会社です。

大学受験者数2万人増加実績を始め、Z世代1.5万人を動員したオフラインイベントの開催、ショート動画を駆使した若者へのプロモーション、U-29向けのアパレルブランド、ナイトタイムエコノミーコンテンツ制作など、若者をターゲットに事業を展開しています。



■会社概要

代表取締役：西村 海都

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業、コンテンツ制作 他

虹と満月と 公式サイト :https://nizi-to-mangetsu-and.com

株式会社ダイヤ書房について

株式会社ダイヤ書房は、学び総合ソリューション企業として本・教材・入試広報・ICT製品などさまざまな事業を展開している、創業55年の企業です。

「学びに、ユニークな視点で、次の可能性を」をミッションに掲げ、時代の変化に対応した学びの専門商社として、これからも学校教育現場を中心に新しい価値を提供いたします。

■会社概要

代表取締役：山田 大介

所在地：北海道札幌市東区北25条東8丁目2-1

事業内容：入試広報事業、書店事業、教材事業、ガイダンス事業、ICTソリュージョン事業、バーゲンブック事業 他

ダイヤ書房 公式サイト :https://daiyashobou.com/