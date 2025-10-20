『Adobe Marketo Engageチャンピオン実践講座第2弾 第3回Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス』を、11月19日および12月に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、『第3回：Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス』を11月19日にライブ配信、12月3日、12月9日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

Adobe Marketo Engage チャンピオン実践講座 第2弾 「第3回：Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス」

昨年実施し、多くの参加者から好評をいただいた「Adobe Marketo Engageユーザー向け チャンピオン実践講座」を、今年も実施することになりました。



Adobe Marketo Engageは非常に柔軟で優れたツールである一方、機能の複雑さから十分に活用されていないケースも少なくありません。

本講座では、データを活用して商談創出のしくみをつくるためのAdobe Marketo Engageの効果的な活用方法や他ツールとの連携、運用事例などの最適な実践方法を3回に渡って解説します。

毎回、Adobe Marketo Engageを活用しているゲストが登壇し、自社の取り組みを紹介しながらベストプラクティスを共有します。

今年も更に充実した内容をお届けしますのでご期待ください。



第3回：Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス

第3回目は、コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部 TCM本部 マーケティング部 顧客コミュニケーショングループの芳野様をゲストにお迎えします。リード獲得からAdobe Marketo Engageで創出したMQL（有望リード）までのプロセスをダッシュボードで見える化し、インサイドセールスへ引き渡すしくみをどのように構築したのか。さらに、何を実現できるようになったのか、MQL創出マネジメントのベストプラクティスを深堀りします。

＝こんな方におすすめ＝

・Adobe Marketo Engageによるマーケティングの収益貢献を高めたいと考えている方

・Adobe Marketo Engageを活用して業務効率化を進めたいと考えている方

・Adobe Marketo Engageの機能を正しく理解し、最適な運用方法を習得したい方

■講座概要

『Adobe Marketo Engage チャンピオン実践講座 第2弾

「第3回：Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス」』

日時：

ライブ配信）2025年11月19日（水）12:00～13:00

録画配信）2025年12月3日（水）12:00～13:00

録画配信）2025年12月9日（火）11:00～12:00

会場：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

主催：株式会社パワー・インタラクティブ

協力：ナインアウト株式会社

後援：アドビ株式会社

※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。





■セミナー内容

ゲスト講演＆QAセッション

第3回：Adobe Marketo EngageからのMQL創出マネジメントのベストプラクティス

ゲスト：

コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部

TCM本部 マーケティング部 顧客コミュニケーショングループ

芳野 延博 氏

モデレーター：

ナインアウト株式会社 代表取締役

石野 真吾 氏

進行：

株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント

山下 智



■セミナー講師

コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部

TCM本部 マーケティング部 顧客コミュニケーショングループ

芳野 延博 氏

顧客接点の最前線から、データドリブンな仕組みづくりまで対応。官公庁・教育・医療といった専門市場のBtoBマーケティング、特にMOps（マーケティングオペレーション）領域を担当。2020年のデジタルマーケティング部門立ち上げより、MAツール（Adobe Marketo Engage）の導入と運用基盤の構築を推進。散在していた顧客データを統合し、リード獲得からMQL創出までのパイプラインを可視化。現在は、BIツールを活用したデータドリブンなPDCAサイクルの実践や、インサイドセールス機能の立ち上げを通じ、マーケティング活動の収益貢献最大化に取り組む。

ナインアウト株式会社 代表取締役

石野 真吾 氏

2013年にSansanへ入社しセールス&マーケティングの仕組み作りなどを行った後、2017年よりMarketo/Adobeにてソリューション開発や新製品のSalesTechの国内展開を牽引。2019年よりSmartDriveにてCEO補佐兼CMOとしてマーケティング領域及び事業開発領域を統括する。2023年5月よりNinout（ナインアウト）の取締役副社長に就任し、同10月より代表取締役。Ninout（ナインアウト）では、あらゆる顧客接点で人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「Fan Fan Fan」「CREATIVE SURVEY」という3つのブランドで提供している。



株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント

山下 智

Webコーダー/デザイナーを経て、Webディレクターとして多数の企業サイトの企画・設計・制作をリード。2014年に自社Marketo導入を主導したことを機に、マーケティングオートメーション／データ活用のコンサルタントへ転身。以降、MA運用の高度化、Salesforce等とのデータ連携、ダッシュボード構築、MOps（Marketing Operations）体制設計と内製化支援、人材育成までを一気通貫で支援。製薬・医療機器を中心としたBtoB領域の伴走実績が多く、現場実装と全体設計の橋渡しを得意とする。イベント当日は実務視点から議論を推進する。





■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

