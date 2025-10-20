人事向け無料学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」、総コンテンツ数が500コースを突破。人事のあらゆる課題を解決する「知のインフラ」へ

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

人事向けに多角的なサービスを展開するLUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け無料学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の提供コース数が、500を突破したことをお知らせいたします。

これまで「人事のあらゆる悩みに、いつでも答えが見つかる場所にしたい」「多様なキャリアパスを支援したい」という想いのもと、サービス開始以来コンテンツの拡充を続けてまいりました。

人事担当者が直面する課題の網羅性をさらに高め、キャリアのあらゆる段階に寄り添う「知のインフラ」として、今後も進化を続けてまいります。

■ 500コース達成の背景

CANTERA ACADEMYは、人事担当者一人ひとりの成長とキャリアの可能性を広げることを目指し、完全無料で学習コンテンツを提供してまいりました。

日々変化し、複雑化する人事の業務において、断片的な知識だけでなく、体系的で信頼できる情報をいつでも学べる環境が必要であると考えています。

今回の500コース突破は、人事の皆様にとって「困ったときには、まずCANTERA ACADEMYを開けば答えが見つかる」、そんな”駆け込み寺”のような存在になりたいという想いの一つの到達点です。

新人担当者が基礎を固めるための入門講座から、管理職やベテランが戦略的思考を深めるための専門講座まで、幅広く取り揃えています。

■ 500を超えるコースが網羅する、人事の主要領域

500を超えるコースは、人事の主要業務を網羅的にカバーしています。

主なカテゴリ：

- 採用： 最もコンテンツが充実しており、採用戦略、母集団形成、面接、採用広報など、採用活動の全プロセスを支援します。- 人材開発： OJT、研修設計、キャリア開発、リスキリングなど、社員の成長を促進するための知識を提供します。- 組織開発： MVV策定・浸透、エンゲージメント向上、組織デザインなど、強い組織作りの中核を担うテーマを扱います。- 人事制度・評価： 評価制度や賃金制度の設計・運用など、納得性の高い制度作りのための講座が揃います。- 人的資本経営： 情報開示やESG投資の観点など、経営視点を持つ人事に不可欠な最新テーマを解説します。- 労務： 法改正への対応やメンタルヘルス対策など、従業員が安心して働ける環境作りのための実務知識を学べます。

人気のコース（一例）

『人事担当者のためのキャリアデザイン』： 200名以上が参加し、多くの人事担当者が自身のキャリアを見つめ直すきっかけとなっています。

『ミッション・ビジョン・バリュー（MVV）』： 組織作りの根幹を学ぶ講座として、240名以上が参加しています。

『評価制度概論 １.評価制度のアウトライン』： 制度設計の第一歩として、240名以上が学んでいます。

■ 今後の展望：ユーザーと共に創るプラットフォームへ

500コース達成はゴールではなく、新たなスタートです。今後はこれまで以上にユーザーの皆様の声に耳を傾け、「こんなテーマのコースが欲しい」というリクエストに応えるコース開発にも力を入れてまいります。

ユーザーと共にコンテンツを創り上げることで、より実践的で、時代に即した学習プラットフォームへと進化させていく所存です。

■ ご利用方法

CANTERA ACADEMYの全500以上のコースは、下記より無料で会員登録いただくことで、すぐにご利用いただけます。

■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

LUF株式会社は、今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援してまいります。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact