限界突破の45,000発！日本最大級の花火フェス「Hi-sai outdoor okinawa」が11/1（土）-2（日）豊崎美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市）にて開催決定！

ビーチだけが叶える、圧倒的な臨場体験。 人間の視野角はおよそ70度-- その限界をはるかに超えて広がる“光の壁”が、 視界の外側まで包み込み、かつてない没入感と感動を生み出します。 中央エリアでは、発射地点までわずか50メートル。 160度を超える大パノラマの光景が、夜空いっぱいに広がります。 ビーチの端から眺めれば、700メートル先まで花火が連なり、 幾重にも重なる光のグラデーションが、海と空を染め上げます。 クライマックスの2分間は、息を呑む迫力。 光の壁に包まれ、日常と非日常の境界が溶けていく-- 心が震える瞬間が、目の前に訪れます。 沖縄のサンセットとともに、秋風が心地よく吹き抜ける特別なビーチで。 全員がひとつになって迎えるカウントダウンセレモニー。 この夜、この瞬間だけの、かけがえのない体験を。

【Hi-sai outdoor okinawa 開催について】

なまけもの舎（沖縄県・代表：比嘉 紗里衣）、株式会社アイム・ユニバース（本社：東京都杉並区／代表取締役：藍川眞樹）、株式会社フェローズ（本社：東京都渋谷区／代表取締役：野儀健太郎）、株式会社リトルユニバース（本社：沖縄県／代表取締役：藍川眞樹）、株式会社沖縄ファミリーマート（本社：沖縄県那覇市／代表取締役社長：糸数剛一）は、共催・運営体制において連携し、下記の通り「Hi-sai outdoor okinawa」を開催いたします。

日本最大級・限界突破の4万５千発！ 沖縄・美らSUNビーチで「Hi-sai outdoor okinawa」開催決定！2025年11月1日（土）・2日（日）の2日間、沖縄県豊見城市・美らSUNビーチにて、音楽・食・自然・光がひとつになる大規模フェスティバル「Hi-sai outdoor okinawa」を開催いたします。 メインコンテンツとなる花火ショーでは、“限界突破の4万発”を打ち上げ。700メートルにわたる“光の壁”が夜空を焦がし、観客を包み込むような没入型の体験を創出します。

■ 会場アクセス

会場：豊崎美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

駐車場：約1,000台（優先駐車券販売中）※近隣商業施設に無料駐車場有

バス：那覇空港から約20分 開催時間：12:00～22:00（花火打上げ 20:00～）

■ チケット情報 ※有料エリア入場チケット

(前売り)

1DAYパス（昼～夜通し）：\2,500（税込）

2DAYパス（昼～夜通し）：\4,500（税込）

学生割引あり／未就学児無料

(当日)

1DAYパス（昼～夜通し）：\3,000（税込）

2DAYパス（昼～夜通し）：\5,000（税込）

学生割引あり／未就学児無料

※チケット販売は公式サイトにて販売中 https://outdoor.okinawa

■ イベント概要 名称：Hi-sai outdoor okinawa

開催日：2025年11月1日（土）・2日（日）

会場：豊崎美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

主催：Hai-sai outdoor okinawa 実行委員会、なまけもの舎

共催：株式会社アイム・ユニバース、株式会社フェローズ、株式会社リトルユニバース、株式会社沖縄ファミリーマート

協賛：株式会社HENZA、株式会社ONES LIFE VALUE、有限会社関東配電、NORDISK JAPAN、COOOL、MIC株式会社丸美産業、株式会社旅館さがみ、株式会社Ｎｅｗ Ｓｉｄｅ Ｒｅｓｉｄｅｎｔｓ、株式会社武蔵緑化、焼肉酒屋波、株式会社ヤマト、株式会社シーズ琉球ライブ、沖縄ツーリスト株式会社、フクダ電子西部南販売株式会社、株式会社FMコザ

企画：banana concept、DOKUTOKU、creative imagination、DAIKUU、ToRiDoRi FACTORY、ぐし丸商会、CHOPPIN

後援：豊見城市、NPO法人沖縄県カヤック・サップ協会

協力：ミヤクリエイト、ナースメン、マリン倶楽部SUN、豊見城市豊崎美らSUN会、RPW

公式SNS：Instagram / X / YouTube

■ 主催コメント

沖縄の自然につながる宝「ヒト、オト、モノ、ショク、コト」をテーマに、誰もが一日中楽しめる新しい形のフェスを作りたい。 そうした想いから始まった『HAISAI OUTDOOR OKINAWA』も今年で3回目を迎えました。 昼の青、夕の橙、夜の光。すべての瞬間が物語となり、観る人・聴く人・感じる人の心をつなぐ、ワクワクに溢れた2日間をお届けします！

■ お問い合わせ先 Hi-sai outdoor okinawa 実行委員会

公式サイト：https://outdoor.okinawa

■ 昼も、夕も、夜も。すべての瞬間がフェスになる。

「Hi-sai outdoor okinawa」は、昼から夜までまるごと楽しめる沖縄最大級のアウトドアイベントです。 昼は海と空に包まれた開放的なマーケット＆ライブエリア、夕暮れはサンセットステージでアーティストの音と光が溶け合い、夜には日本最大級の花火がフィナーレを飾ります。 自然と音楽、光が一体となる2日間は、ここでしか体験できない沖縄の物語を描き出します。

会場全体マップ

■ DAY TIME（12:00～） 太陽と風を感じる、沖縄最大のアウトドアフェス。

昼のフェスエリアでは、音楽とマーケット、クラフトショップ、アウトドアブランド、そして多彩なキッチンカーが集結。 ビーチサウナやアクティビティなど、沖縄の自然を体いっぱいに感じられるプログラムも登場します。 青空の下、家族や友人と、思い思いのスタイルで楽しむ時間を。

OKINAWA CRAFT BEER STREETOKINAWA COFFEE STREETBEACH SOUNDサウナエリアBASKETBALLパフォーマーOUTDOOR & CAMPING CAR遊園地Hi-Sai Kids Play ParkBON DISCOOWARAIエイサーハーリータイムアタック予選天辺［TEPPEN］マリンアクティビティ体験SUPヨガ夜市・キッチンカー

■ SUNSET TIME（17:00～） 夕陽と音が溶け合う、マジックアワーのステージ。

太陽が海に沈みゆくころ、ステージは熱を帯びていきます。 サンセットと音楽がシンクロする瞬間、潮風とともに空の色が刻々と変化し、幻想的な光景が広がります。 この時間帯だけに現れる“マジックアワー”が、フェス全体を黄金色に染め上げます。

Chill out STAGEsunset STAGE

■ NIGHT TIME（20:00～） 限界突破の4万発！光に包まれる、圧巻のフィナーレ。

夜のフィナーレは、圧倒的なスケールの花火ショー。 発射地点までわずか50メートルという至近距離から放たれる花火が、160度の大パノラマで夜空を覆い尽くします。 700メートル先まで連なる光のグラデーションが海と空を一体化させ、観る者を“光の中”へと誘います。 ラスト2分間は息を呑む迫力。会場全体が一つになって迎えるカウントダウンは、まさに沖縄の夜を象徴する瞬間です。

■ チケットについて

詳細はこちら→https://www.pmnet.co.jp/2025_hi-sai-outdoor/(https://www.pmnet.co.jp/2025_hi-sai-outdoor/)

注意点優先駐車券