ライダー専用“もちはだ”腹巻きがロング化。冷気を遮断するダブルレイヤー構造

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市）は、バイク用品ブランド「DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー）」より、ワシオ株式会社の“もちはだ”とコラボレーションした新商品「もちはだライダース腹巻きロング（DMA644L-BK）」を2025年10月20日（月）に発売いたします。

■もちはだ × ドッペルギャンガー

「もちはだライダース腹巻きロング」は、圧倒的な保温力で知られる“もちはだ”素材を採用した、ライダー専用の腹巻きです。

従来モデル「DMA644-BK」を基に、長くすることで、より体格の良い方や厚着をされる方にも快適にフィットします。

■ジャケットを脱がずに着脱可能。

前開きスナップボタンを採用し、アウタージャケットを着たままでも簡単に着脱ができます。

気温や走行状況に応じてすぐに温度調整ができるため、冬場のツーリングや通勤、アウトドアなどにも最適です。

■空気層が体温を閉じ込める。“もちはだ”のダブルレイヤー構造。

鷲尾式起毛によるループ層と起毛層の2つの空気層が、まるで魔法瓶のように体幹の熱を閉じ込め、冷気を遮断します。

高い保温性を持ちながらも、伸縮性と復元性に優れ、ライディング時の動きを妨げません。

■製品特長

鷲尾式起毛の「もちはだ」素材

ループ構造と起毛層による2層の空気層で断熱。ぬくもりを逃さず、長時間の走行も快適。

前開きスナップボタン式

ジャケットを脱がずに着脱できるライダー仕様。気温変化にもすばやく対応。

ロングサイズ仕様

厚着の上からでも装着しやすく、体格の良い方にも適応。

適応サイズ：ウエスト82～100cm

※着衣の上から測った寸法です。

※フリースなどの上から付けられる場合は、着衣の厚み分を考慮してください。

全方向ストレッチ

タテ・ヨコ・ナナメに伸び、屈伸や前傾姿勢にも自然にフィット。ライディングを妨げません。

■製品情報

製品名：もちはだライダース腹巻きロング

型番：DMA644L-BK

カラー：ブラック

適応サイズウエス：ト82～100cm

材質：アクリル45％、綿35％、毛12％、ナイロン7％、ポリウレタン1％

原産国：日本

発売日：2025年10月20日（月）

JANコード：4571697233904

ブランド：DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー）

製品ページ：https://www.doppelganger.jp/product/dma644l-bk/