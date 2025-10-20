日本シーム、「100億宣言」に採択　再生資源の価値を高める“循環型成長モデル”を推進

日本シーム株式会社

日本シーム株式会社（本社：埼玉県川口市、代表取締役CEO：木口達也）は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する中堅企業成長支援プログラム「100億宣言（中小企業成長加速化補助金／第1次公募）」に採択されたことをお知らせいたします。

本採択は、当社が掲げる「2033年 売上高100億円ビジョン」に向けた成長戦略の中核プロジェクト「多品種プラスチックの再資源化を実証できるリサイクルテストセンターの新設によるグローバル資源循環への貢献」が、国内外の廃プラ再資源化をリアルスケールで検証できる国内初の拠点として、高い波及効果が評価されたものです。

環境負荷低減と中小製造業の高度化を両立するモデルとして注目を集めています。

■採択プロジェクトの概要

プロジェクト名： 多品種プラスチックの再資源化を実証できるリサイクルテストセンターの新設によるグローバル資源循環への貢献

所在地： 埼玉県越谷市（建設予定）

敷地面積： 約3,000平方メートル 延べ床面積： 約2,000平方メートル 構造： 重量鉄骨造3階建て

着工予定： 2026年秋 稼働開始： 2027年秋 総投資額： 約15億円

国内初の総合リサイクルテスト拠点として、廃プラスチックの「前処理」「中間処理」「最終処理」までを一貫して実証できる環境を整備します。

自社および欧州製を含む約50台の破砕機・洗浄粉砕機・脱墨装置・選別機・押出機などを導入し、AI選別や自動搬送システムを活用。再資源化の効率化と品質安定化を図ります。

企業は設備導入前にコスト・歩留まり・品質を試算し、最適な処理フローを構築できるため、再生材品質の向上や廃棄物削減、リサイクル効率の最大化が可能となります。

当社は、これまでの「洗浄粉砕機メーカー」から脱皮し、商社機能を含む総合プラント企業への転換を進めています。年間100件以上のテスト実施を目指しつつ、現在すでに機械単体のコンパクト試験を含め年間約250件のテストを実施しています。

今後は国外企業からのテスト依頼にも対応を進めていく予定であり、欧州やアジアを中心にリサイクル設備の輸出販売を展開することで、国際的な循環資源ネットワークの形成に寄与してまいります。

新設するリサイクルテストセンターの完成イメージ

■代表取締役社長 木口達也 コメント

「今回の『100億宣言』採択は、当社の“地球環境を守る機械づくり”という理念と、社会課題の解決を両立する挑戦が認められた結果です。

国内では素材メーカー、食品包装、家電リサイクルなど幅広い業種の企業がこのセンターで再資源化技術を検証し、新しい循環型産業の形をともに創っていけることを願っています。

日本発のサーキュラーエコノミーの実現に向け、これからも挑戦を続けてまいります。」

【会社概要】

社名： 日本シーム株式会社

代表： 代表取締役社長 木口 達也

本社所在地： 埼玉県川口市安行北谷665

URL： https://www.nihon-cim.co.jp/

設立年： 1979年5月

資本金： 8,304万円

従業員数： 65人

事業内容： 粉砕機、洗浄脱水機、各種選別装置、乾燥機、ミキサー、搬送装置、切断機、

プラスチック類 リサイクルプラント施工、関連機械製造販売。