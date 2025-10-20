特許出願に関するお知らせ：「広告用画像生成システム」の特許出願について

株式会社アドレア

株式会社アドレア（本社：東京都新宿区、代表取締役：山内 拓夫）は、この度、複数のテンプレート画像とキャラクター画像を組み合わせて広告用画像を効率的に生成する「広告用画像生成システム」に関する特許出願（特願2025-135527）を行いましたので、お知らせいたします。

特許出願に関するシステムの概要

AD IMAGE GENERATION SYSTEM

今回特許出願したアイディアは、ユーザーが複数のテンプレート画像と複数のキャラクター画像からそれぞれを選択し、選択したキャラクター画像を配置、拡大・縮小、回転などの操作を行うことで、効率的に広告用画像を生成するシステムに関するものです。

従来の技術では、テンプレートに写真を当てはめて画像を生成する技術が主流でしたが、本システムでは、1つ以上のテンプレート画像と1つ以上のキャラクター画像の組み合わせに加え、キャラクター画像に対する操作結果に基づいて広告用画像を生成することで、より効率的な画像生成を実現しました。

本システムは、以下の主要な機能を備えています。- 複数の画像選択と操作: 複数のテンプレート画像やキャラクター画像を重ねて表示し、ユーザーはこれらの画像を自由に選択・操作できます。- 複数パターンの同時生成: 複数のテンプレート画像と複数のキャラクター画像の組み合わせ、さらに配置やサイズの組み合わせを一度に指定し、複数の広告用画像（静止画バナー）をまとめて生成できます。- 多様なファイル形式での出力: JPEG、PNGなどの一般的な形式に加え、Adobe Photoshopで編集可能なPSD形式でも出力できるため、デザイナーの作業効率を大幅に向上させることが可能です。- スタンドアローンでの動作: 現状はデスクトップアプリケーションとして、端末単体で動作します。

今後の展望（オプション機能）

今回特許出願したアイディアにも含まれているように、本システムでは、将来的には、以下のような機能拡張も視野に入れています。

- 自動配置機能: 画像認識技術によりテンプレート画像やキャラクターの顔などの特徴を特定し、デザイン意図に沿った最適な位置に自動で配置する機能。- 自動生成機能: 広告効果の高いテンプレート画像やキャラクター画像を機械学習で解析し、生成AIを用いて自動で生成する機能。- 色補正・テキスト追加機能: 画像の色補正やテキスト情報の付加を可能にする機能。

この特許出願した技術により、広告制作プロセスにおけるクリエイターの負担を軽減し、多様なバリエーションのバナーを効率的に作成できる環境を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社アドレア（英文名称：Adrea, Inc）

設立：平成22年2月

所在地：東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER内

事業内容：インターネット広告代理業・インターネットサイトの企画/運用

代表取締役：山内 拓夫 https://adrea.jp/(https://adrea.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アドレア

担当:PR担当

メールアドレス：pr@adrea.jp

■（参考）関連特許情報

特願2025-135527「広告用画像生成システム、広告用画像生成プログラム、及び広告用画像生成方法」

出願日：2025年8月15日

発明者：池野、李