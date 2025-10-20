アフリカにおけるモビリティ・トランジション推進に向けたMOUを締結

株式会社Double Feather Partners

アフリカに特化した日本のベンチャーキャピタルおよびコンサルティング企業である株式会社Double Feather Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武藤康平、以下「DFP」）と、アフリカ全域で続可能なモビリティソリューションの普及を促進するAfrica E-Mobility Alliance（本部：ケニア・ナイロビ、Managing Director：Warren Ondanje、以下「AfEMA」）は、エチオピア・アディスアベバにて開催されたAfrica E-Mobility Week2025に合わせて、戦略的連携に関する覚書（MOU）を締結しました。両者は、本連携を通じて、AfEMAのアフリカにおける持続可能なモビリティ分野での専門性とネットワーク、DFPによる現地スタートアップ企業への成長支援やグローバル企業との協業機会の創出を組み合わせ、アフリカ地域におけるクリーンな次世代モビリティエコシステムの構築を目指してまいります。

戦略的連携（MOU）の内容

アフリカ地域における持続可能なモビリティの導入と普及を推進する日本・アフリカ間の戦略的な協働関係を構築すべく、以下のような取り組みを推進してまいります。

代表者によるコメント

- アフリカにおけるモビリティ・トランジションの動向（政策・規制を含む）やスタートアップ情報の共有- アフリカの有望スタートアップへの投資促進- アフリカのスタートアップとグローバル企業との連携推進（ビジネスマッチング、共同研究開発、PoCの実施など）- モビリティ・トランジション関連のイベントやイニシアティブにおける協力・共同発信- 国際機関や援助機関による支援プログラムとの連携可能性の検討（資金・技術支援スキームを含む）

「Double Feather Partners（DFP）がアフリカのeモビリティ・エコシステムにおいて実践的かつ拡張性の高い投資に取り組む姿勢は、AfEMAの理念と完全に一致しています。私たちは協働を通じて、アフリカ交通システムの電動化を推進する企業や連携体を加速し、実証段階から大陸全体への普及までを共に支えていきます。」

- Warren Ondanje, Africa E-Mobility Alliance (AfEMA), マネージングディレクター

「本提携は、アフリカにおける持続可能なモビリティトランジションと国際的な協力体制の構築に向けた重要な一歩です。DFPはAfEMAと共に、スケーラブルな電動モビリティ・ソリューションの拡充を進めるとともに、リサーチから政策協働まで包括的なプラットフォームを構築し、アフリカ全体で持続的なインパクトの創出を目指します。」

- 武藤康平, Double Feather Partners (DFP), CEO

【Double Feather Partnersについて】

Double Feather Partners（DFP）は、アフリカに特化した日本のベンチャーキャピタルおよびコンサルティング企業です。途上国が抱える複雑な社会課題を、持続可能なビジネスの力で解決することをミッションとしています。

ベンチャー投資およびアドバイザリー業務を通じた、130社以上のスタートアップ支援の実績を有するほか、ルワンダ・ケニア・南アフリカ・ガーナでの拠点展開や常駐スタッフを配置し、強固な現地ネットワークを築いています。こうした体制を活かし、日ベンチャー投資等を通じ、現地スタートアップとの連携・協業を推進しています。

◇会社概要

所在地：100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル９階

問い合わせ：info@doublefeather.com

公式サイト：https://doublefeather.com/jp/

【Africa E-Mobility Allianceについて】

Africa E-Mobility Alliance（AfEMA）は、アフリカ全土において持続可能なモビリティソリューションの普及を促進する独立したシンクタンクです。スタートアップ、政府機関、研究機関、市民団体、国際パートナーを横断的に結びつけ、知見共有、政策提言、実証プロジェクト支援、地域横断の連携構築などを通じて、クリーンな交通インフラの構築を推進しています。

◇団体概要

所在地：87 Rhapta Road, Westlands, Nairobi, Republic of Kenya

問い合わせ：info@africaema.org

公式サイト：https://africaema.org/