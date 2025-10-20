保育第三者評価を“負担最小・効果最大”で--NPO法人ここのばが「保育 第三者評価（大阪）」の伴走支援サービスを本格提供開始

特定非営利活動法人ここのば

NPO法人ここのば（所在地：大阪市、代表理事：百瀬 洋介）は、保育園・認定こども園等に向けて、受審準備から改善計画策定までを一気通貫で伴走する「保育 第三者評価（大阪）」サービスの本格提供を開始しました。経営×現場、保育×療育の専門性を軸に、ITを活用した工数の見える化と負担軽減、さらに“保育者のための療育研修”を組み合わせ、評価の学びを現場の実践に接続します。

サマリー（5つのポイント）

- 専門家による評価：保育・療育の両領域で経営と現場経験をもつ評価者が担当し、園の実情に即した客観評価を実施- ITで負担を最小化：プロジェクト工数を可視化し、自己評価・アンケート・現地対応を無理なく進行- 研修で実践へ橋渡し：発達特性のあるこどもへの関わりに悩む保育者向け研修を提供（自由参加）- 明確なプロセスと費用：自己評価シート、保護者アンケート、現地調査、報告、研修までを400,000円／事業所（税別）で実施- ステークホルダーへの発信強化：客観評価により園の強みを可視化し、保護者・自治体・学校・療育機関等への信頼向上に寄与サービス背景

第三者評価は、運営や保育の質を客観的に振り返り、強みと課題を明確化する仕組みです。一方で「準備や当日の負担が大きい」「職員アンケートの手間が心配」「厳しく査定されるのでは」といった不安から、導入に踏み切れない園も少なくありません。ここのばは、評価工程の設計とデジタル運用で負担を抑えつつ、“評価を学びと改善に変える”伴走を提供します。

サービスの流れ

ここのば評価の特徴

導入メリット

料金（税別）

- 自己評価シート（66項目）の作成支援：事業計画、人事・人材育成、保育・食育など経営／運営面を網羅- 保護者アンケートの実施・分析：利用者調査（約20項目）を評価機関が分析・考察- 現地調査・ヒアリング：自己評価の根拠資料確認を含め、評価者が園の実態を丁寧に把握- 評価報告と改善提案：評価結果の可視化と、次の一手につながる改善計画づくりを伴走- 保育×療育／経営×現場の専門性保育所経営・療育実践の双方に通じた評価者が、園のリアルをとらえたフィードバックを実施- ITを駆使した工数最適化プロジェクトの進行管理とタスク設計で、職員の負担を最小化- “保育者のための療育研修”を同梱発達の気になるこどもへの支援に直結するテーマを扱い、評価の学びを日々の実践に活用- 経営・運営課題の言語化：人材育成・評価制度、兄弟園連携などの見直し機会に- 自園の強みの再認識：保育内容、保護者支援、地域連携等の価値を整理し、次の発信へ- ステークホルダーへの信頼向上：保護者・自治体・小学校・療育施設などに対し、取り組みを客観的に共有

400,000円／事業所

含まれるもの：プロジェクトキックオフ、自己評価シート作成、保護者アンケート収集、現地調査・ヒアリング、評価報告、保育者のための療育研修

※大阪市外の事業所は、現地調査に伴う交通費（2名分）が別途必要です

スケジュール目安

標準1か月程度（契約時の状況・園側の進捗により変動）。園側タスクと工数は事前に説明します。主なご対応者は施設長（園長）を想定しています。

代表コメント

「第三者評価は“点検”で終わらせず、現場の行動が変わる設計が鍵です。ここのばは、評価・IT・研修を束ね、園の強みを伸ばしながら、発達の特性があるこどもを含め、一人ひとりが安心して育つ環境づくりを後押しします。」

- NPO法人ここのば 代表理事 百瀬 洋介

（代表プロフィール：児童発達支援／放課後等デイの起業・経営、太田ステージに基づく個別療育実践、保育所45園の経営・実践、キャリアアップ研修（障がい児保育）講師、保育士・児童指導員任用資格、MBA）

参考リンク

保育第三者評価（大阪） 専任者が受審準備から改善計画まで伴走支援（NPO法人ここのば）(https://coconova.or.jp/assessment/)