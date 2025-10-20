ロボットアームを活用したコンクリート自動打設システム「NH-ROBOCON」を開発

日本ヒューム株式会社

日本ヒューム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：増渕智之）は、中期経営計画「23-27計画R」で掲げる「FX※1の基盤構築への取り組み」として、ロボットアームを活用したコンクリート自動打設システム「NH-ROBOCON」※2を開発しましたのでお知らせいたします。

※1 FX：FactryTransformation、環境対応、人口減少などに対応した工場を意味する

※2商標登録出願中

これまで複数名で作業していたコンクリート打設作業と加振作業をスタートボタンを押すだけで、作業開始から完了まで無人化することにより省力化、生産性向上を実現しました。

当社は今後も本システムを機能拡張し、作業の自動化を進めることにより生産性の向上を進めます。

更にAIを活用し、熟練工が必要であった作業を機械的に出来るようにすることで、生産現場で働く人の作業の楽化を実現し、働きやすく、魅力のある工場づくりに邁進します。

また、3Dプリンティングによる型枠と組み合わせることで、鋼製型枠を使用しない製造が可能となり短納期対応、コスト削減も可能となり、顧客満足度の向上、さらには市場競争力の一層の強化を目指します。

《コンクリート自動打設システム「NH-ROBOCON」の主な機能 》

１. 自動型枠位置検出

型枠の位置を自動認識し、誤差を排除。

２. コンクリート残量の自動検出および補充機能

レベルセンサーによりコンクリート残量と補充タイミングを管理し、自動でポンプに補給、作業

の効率化を実現

３. バイブレーターの自動挿入・加振

均一な締固めを実現し、製品品質を向上

４. 打ち上がり高さの自動検出

自動で高さ管理を行い、作業のミスを防止

鋼製型枠へのコンクリート打設風景３Dプリント型枠へのコンクリート打設風景

